日本重症患者暴增 厚勞大臣充滿危機感

在日本國內，最近新冠新增感染者暴增，國內確診者合計超過15萬人，死亡者達2036人；11月26日確認新增感染者達2504人，自21日以來再次超過2500人，迄今的單日最高紀錄為11月21日的2592人。

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而且目前重症患者日益增多，達472人，破歷史紀錄。日本厚生勞動大臣田村憲久對此狀況充滿了危機感。

田村在12月1日早晨的記者會上，有關醫療體製表示：“必須想象到最嚴重的狀況制定計畫。”現在，重症患者接近500人，這本身就讓人抱有很大的危機感。希望各地方政府儘快確保新冠患者病床和重症者病床。

目前，重症者數超過70人的東京都12月1日要求病院方面，將重症者病床數從現在的150張增加到200張。

東京都政府決定，鑒於11月以來疫情加劇，將把警戒指標上調至4個級別中最高的第四級，即“疫情正在擴大”。

進行重病患者治療的集中治療室(ICU)等窘迫，日本集中治療室（ICU）的床位每10萬人口中只有5張，低於一些發達國家，醫療現場的危機不斷加深。

根據支援治療重症患者所使用人工心肺裝置（ECMO）的普及和利用的“ECMO網絡”的消息，需要人工呼吸器的重病患者從11月1日的140人增加到11月28日的257人，大幅增加。

據日本厚生勞動省的消息，截止到11月30日為止，日本全國的新冠病毒感染者需要入院者數已達21，069人，新型冠狀病毒的感染病床的使用率超過了25%的都道府縣，到11月25日，比1周前增加了6縣，包括北海道、東京、愛知等15個都道府縣，其中兵庫最多，為68%，接下來使大阪，55%，北海道47%，東京40%。