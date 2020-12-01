美國智庫：金正恩接種中國提供的新冠疫苗

9月11日朝中社發布的金正恩視察黃海北道一處水災現場的照片

據韓聯社12月1日報道，美國智庫—國家利益研究所的朝鮮問題研究中心主任哈利 · 卡齊亞尼斯 ( Harry Kazianis）11月30日表示，朝鮮最高領導人金正恩近期接種了由中國提供的新冠疫苗，而大批朝鮮高官也在過去兩三周陸續接種。

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路透社也報道了這一消息。卡齊亞尼斯當天在國安主題網站 "1945" 刊文，援引兩位日本負責情報事務的官員的話表示，金正恩家族以及大批朝鮮高官在最近兩三周內，陸續接種了由中國提供的新冠疫苗。不過，這些疫苗具體由中國的哪家企業生產尚不得而知。

在該文中，卡齊亞尼斯引述美國貝勒大學醫學院博士霍特茲的話說，中國目前至少存在包括科興中緯、康希諾生物等藥企生產的三至四種冠病疫苗。“若中國成為世界最大的疫苗生產國，那麼從歷史的角度來看，向朝鮮供應疫苗並不出乎意料。”

據他指出，中國冠病疫苗的研發速度雖令人驚嘆，但三期臨床試驗資料尚未公開，疫苗的效果及安全性存疑。因此，對於金正恩接種效果或不理想的新冠疫苗時可能出現的情況，以及再次接種其他疫苗的問題，醫學專家無法給出明確的答案。

同時，卡齊亞尼斯也認為，為了防止朝鮮出現政局不穩及難民潮等問題，中國很有可能會向全體朝鮮居民提供新冠疫苗。

另據世衛組織發布的最新報告，截至10月29日，朝鮮境內疑似新冠病毒感染病例 6173 例，累計隔離人員 32182 人，累計接受核酸檢測 12072 人，至今未有報告確診病例。

儘管保持着零確診的紀錄，朝鮮在防疫方面依然保持高度警惕。朝中社 29 日報道顯示，朝鮮大幅加強對韓朝軍事分界線和海上分界線等邊境地區的封鎖和控制，嚴防新冠疫情流入。

朝鮮勞動黨機關報《勞動新聞》此前刊文指出，與其為了並非必要的援助物資打開國門，還不如封鎖國境堅持到底。

此外，今年 7 月，朝鮮未來科技網消息顯示，朝鮮研製出一種新冠病毒候選疫苗，將於當月開展臨床試驗。據悉，疫苗開發該由朝鮮國家科學院的醫療生物研究所領導。不過，該疫苗的研發並沒有後續報道。