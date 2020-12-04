孟加拉國遷羅興亞難民居藤加查爾島

孟加拉國現已開始把部分逃入其境內的羅興亞難民向藤加查爾島轉移。聯合國至今沒有參與這一行動。

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孟加拉國境內的近1500名羅興亞穆斯林難民（Rohingya）已於2020年12月3日周四被遷移到孟加拉灣的藤加查爾島（Bhasan Char）。這只是一項不顧聯合國與人權組織反對，遷徙羅興亞難民大計畫的第一步。就羅興亞難民而言，被轉移到孟加拉灣的是否意味着真的機遇？聯合國和人權組織認為，與難民營相比較，這個島更像是一座監獄。

據本台RFI記者Sébastien.F周五（2020年12月4日）發自南亞的報道，藤加查爾島上當然有堅固的建築接待羅興亞難民，這比Cox Bazar難民營里的帳篷要強。問題是，這裡距離海濱有數小時之遙，幾乎沒有商貿，遠離醫院，而且，這座島還存在被淹的可能性。

已有羅興亞難民告狀

最近幾個月里在海上被救起的羅興亞人，之前就已入住該島。人權觀察收集到的證詞顯示，這些羅興亞難民想要離開這座島，因為，他們覺得在那裡如同身陷囹圄。他們不能自由行動，而且還會遭到守衛人員的毆打。

孟加拉國官方曾事先透露，周五還會有另一批1500名羅興亞難民會被轉移到藤加查爾島。然而在轉移途中，一些難民告訴在現場的記者，他們的姓名被列入名單之前，沒有人徵詢過他們的意見。他們簽字時還以為是在領取食物配給。

聯合國未能參與這次轉移行動，也還沒有能夠登上藤加查爾島視察。達卡官方計畫未來將向該島轉移上十萬名羅興亞難民。