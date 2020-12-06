英國明年將向日本近海派航母打擊群巡航

據日本官方人士透露，英國最快將於明年初派遣“伊麗莎白女王”號航母打擊群巡航日本近海，並計畫屆時與日本海上自衛隊和美國海軍合作進行聯合演習。

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此前，英國首相約翰遜曾表示，2021年將把英國這艘最先進的航母派駐到東亞進行巡航。據日方消息人士透露，“伊麗莎白女王”號航母抵達日本近海後預計將與美日兩國海軍舉行聯合軍演，軍演位置包括日本西南部琉球群島島鏈。在巡航期間，英國海軍還計畫在三菱重工位於日本中部愛知縣的小牧南工廠，對航母上艦載機F35-B“閃電II”隱形戰鬥機進行維護。“伊麗莎白女王號”航母2017年服役，是英國海軍 “有史以來最大、最強大的艦艇”。英海軍稱，該艦重6.5萬噸，長280米。

《共同社》報導指，由於北京對南中國海的主權聲索及香港問題的強勢做法，引起英國的強烈關注，因此有意派遣海軍進駐西太平洋，而日本也希望與海上傳統強權的英國進行深度交流，就維護海上秩序的立場與中國進行制衡。根據源於朝鮮戰爭經聯合國通過的《朝鮮聯合國軍地位協定》，英軍能夠在橫須賀、長崎及沖繩等駐日美軍設施及區域接受補給。

值得一提的是，約翰遜11月宣布，未來四年，英國將增加10%的防務開支，總共將投資165億英鎊(約合219億美元)用於升級裝備和提高軍事能力。他表態稱，要重啟英國在歐洲乃至世界上的影響力。而在三軍中，英國最有可能提升本國的海軍實力。