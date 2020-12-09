澳大利亞指控中國違反中澳自貿協定及WTO義務

澳大利亞貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）12月9日向澳洲聯邦議會參議院表示，中國針對澳方出口採取的一系列“破壞性和限制性措施”，違反了中澳自貿協定及作為世界貿易組織（WTO）成員的義務。

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伯明翰當天在參議院的要求下出席聽證會，就中澳自貿協定(ChAFTA)相關問題作出解釋。伯明翰在會上表示，澳大利亞政府“越來越關注中國政府對來自澳大利亞的多種商品實施的一系列貿易破壞性和限制性措施”。他說，這些干擾 “最近幾個月顯著增加”。他續稱，“澳大利亞政府認為，中國政府對澳大利亞商品採取的措施具有針對性，這引起了人們對中國是否遵守其就中澳自貿協定和世界貿易組織義務的文字和精神的擔憂。”

伯明翰稱，澳方已在堪培拉和北京的多個場合向中國官員提出了這些關切，並在11月25日的世貿組織貨物貿易理事會上表達了相關訴求。據悉，這些商品涉及到澳大利亞出口的大麥、葡萄酒、肉類和乳製品企業、海鮮出口、木材、煤炭和棉花。伯明翰說，中澳自貿協定包括一個定期會議的結構，目的是在兩國之間建立一個持續的對話，但中方近年來缺乏參與這一對話，因此無法使用這些交涉結構。

伯明翰稱，澳方將“繼續提出針對澳大利亞的明顯潛在或歧視性行動的問題”，並“正在考慮所有解決爭端的辦法，以支持我們的出口商，並確保他們能夠以公平的條件進行競爭”，包括通過世貿組織提出挑戰。對此，中國駐澳大使館網站當天發布駐澳使館發言人表態回應稱，澳洲貿易部長日前有關中方未遵守中澳自貿協定的指稱是毫無根據的。聲明稱，我們希望澳方多做有利於中澳互信與合作、符合中澳全面戰略夥伴關係精神的事，以推動中澳關係早日重回正軌。