東京都單日新增感染者首超600人 疫情嚴峻

目前日本新冠感染日益嚴重,12月10日,東京都單日新增新冠感染者達602人,首次超過600人。到12月9日為止,日本全國單日新增感染者創歷史新高,為2811人。

廣告 繼續瀏覽後續

12月9日,在眾議院健康福利勞動委員會的閉會審查中,政府的新型冠狀病毒感染症對策分科委員會的尾身茂會長作為參考人與會,他向堅持推動旅遊支援事業“Go To Travel”活動的菅義偉政權發出了最後通牒,他指出:應該從旅遊支援事業“Go To Travel”的對象中排除新感染者急速擴大的“階段3”地區。“應該限制這些地區的人員流動。”

尾身茂指出:我再三說現在處於感染擴大狀況的時候應該停止“Go To Travel”,如果早在疫情的“階段2”的時候,切實控制了感染,才會得到國民的理解。

菅義偉首相一直強調“Go To Travel”是感染擴大的主要原因的證據並不存在。日本實施的政府旅遊補助項目“Go To Travel”從7月22日開始啟動。10月26日,日本召集第203屆臨時國會,首相菅義偉在眾院全體會議上首次發表就任後施政演說,他表示繼續支持“Go To Travel”活動中進行的對飲食業、演劇和音樂會及商店街的支援。他說:到現在為止,在“Go To Travel”活動中共計2500萬人以上的人投宿,明確感染新冠病毒的人僅有數十名。

但是現在感染擴大和“Go To Travel”相關聯的數字不斷凸顯出來,使菅義偉的抗疫政策多受詬病。

目前,在感染嚴重的北海道旭川市,北海道知事要求到25日為止,旭川市居民對於不必要不着急的外出要進行自我剋制。伴隨接待的飲食店(host club,酒館等)全部停止營業到12月25日。