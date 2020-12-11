日本感染擴大 菅義偉拒絕暫時停止“Go To Travel”

目前，日本新冠感染不斷擴大，日本政府現在正在研究一時叫停旅遊支援事業“Go To Travel”活動，但是日本首相菅義偉11日在網絡節目中表示：現在還沒有對此進行考慮。

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12月9日日本全國單日新增感染者創歷史新高，為2811人，12月10日達2972人，再次更新了最新紀錄。

據說由於各種輿論調查的結果，菅義偉首相的想法正在改變。政府12月11日召開分科會議，聽取了分科會議的提案，12日召開對策本部會議，做出最後決定，但是看來菅義偉沒有改變堅持“Go To Travel”活動的想法。 日本政府11日召開了新型冠狀病毒感染症對策小組會。鑒於感染達到“第三階段”（感染驟增）的地區，如東京都、北海道、大阪府等地新增感染人數上升勢頭猛烈，已對醫療體製造成無法應對的危機，小組會把此類地區的感染情況細分為“減少”、“居高不下”、“擴大”區域，分別提出了針對具體對象的必要的對策。對於“居高不下”和“擴大”，要求繼續加強防疫措施。

共同社9日的統計數據顯示，在日本新冠疫情“第三波”蔓延的形勢下，對於和其他地區的往來以及非緊急的外出，至少有35個都道府縣要求居民盡量避免或是引起注意。 北海道札幌市呼籲本市居民對不必要不緊急的外出進行自我剋制；對市外通行自我剋制；伴隨接待的飲食店（host club，酒館等）全部停止營業等。 政府新冠感染症對策小組會會長尾身茂本月9日在眾院厚生勞動委員會會議上針對“Go To Travel”活動支出：利用“Go To Travel”的旅行也屬於“不必要非緊急的外出”，認為在疫情急劇蔓延的“第三階段”地區應該暫時停止。