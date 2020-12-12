以色列宣布和不丹王國建交

以色列外長加比·阿什肯納齊（Gabi Ashkenazi）表示：認可以色列的範圍還在擴大。 與不丹王國建立關係將是加深以色列在亞洲關係的又一步。

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以色列總理內塔尼亞胡對這項協議表示歡迎。他在一份聲明中說，以色列“正在與希望與我們建立關係的其他國家聯繫”。以色列已經與阿聯酋、巴林、蘇丹、摩洛哥建立了外交關係。

建立外交關係的同時，以色列還與這些國家簽署了包括經濟，旅遊和金融合作方面的重要協議。即將離任的美國總統特朗普自稱是他的功勞。

一些分析家認為，其他國家可能會緊隨其後，包括沙特阿拉伯，阿曼以及傳統上反對希伯來國家的一些亞洲國家，例如印度尼西亞。

根據以色列外交部的聲明，與不丹王國的協議簽署是在以色列駐印度大使與不丹外交官的住所進行的。兩國之間的主要合作領域將是水資源管理，農業和衛生。

以色列駐印度大使羅恩·馬爾卡（Ron Malka）在推特上展示了兩國簽署協議時的照片。他表示，這項協議將為兩國人民的利益打開更多的合作機會。

不丹王國以其政治和文化獨立而自豪，僅與約五十個國家保持外交關係。 它還沒有與聯合國安理會任何常任理事國建立外交關係。

不丹國家雖小，但其國民幸福指數（Gross National Happiness Index）享譽全球，其主要支柱之一就是環境保護。

從歷史上講，在印度的勢力範圍內，該國越來越受到中國的寵愛，新德里對此越來越看不順眼。

夾在中國和印度之間的不丹擁有 75 萬人口，土地面積大約 14,800 平方英里，其廣闊的林地覆蓋全國約 70% 的土地，是一個吸收二氧化碳的天然碳彙 (carbon sink)。相較許多國家對減少碳排放的態度兩極，現在不丹王國已經是全球唯一一個負碳排放的國家，從大氣中吸收的溫室氣體已多於排放量。

除了印度、孟加拉和馬爾代夫三國的公民之外，世界其餘各國的旅客在進入不丹前都需要申請旅遊簽證。一天的消費包括食宿要好幾百美金。

不丹的首都沒有紅綠燈。新冠疫情前是唯一一個全面禁煙的國家。電視台從1999年才開始許可。

在不丹，有一句話叫做"不會射箭的人就不是不丹人"，所以我們想必可以看出射箭在不丹國內的受眾是非常廣泛的。

這個小國自身也存在為何很多社會問題：例如腐敗，農村地區的貧困，青年失業，犯罪團夥。