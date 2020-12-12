日政府被指因費用大增暫緩F-15戰機改裝預算

自東京方面消息，圍繞日本航空自衛隊F-15戰機搭載遠程巡航導彈的改裝事宜，日本政府基本決定不向2021年度預算案計入相關經費。由於改裝的初期費用大幅高於估價金額，日政府判斷以預算申請時的213億日元（約合人民幣13億元）無法實現必要的改裝。

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共同社12月12日報導指，以2027年度為目標的20架改裝完畢時期延遲已成定局，被定位為南西諸島防衛核心的改裝項目將受到打擊。多名日本政府相關人士11日透露了上述消息。日本政府和參與該項目的美國政府此前圍繞初期費用舉行磋商。日方要求減少金額，而美方沒有答應。日本將面向明年夏季的2022年度預算案申請繼續磋商。

據悉，改裝目的是搭載美國產巡航導彈“JASSM”和“LRASM”（射程均為900公里），力圖提升能力。有望作為能從射程圈外攻擊對手的“防區外能力”活用於島嶼防衛。中國在東海和南海加強軍事影響力的情況下，若改裝項目陷入停滯，可能還會在對華威懾力方面造成影響。

日政府相關人士稱，改裝準備階段所需的初期費用增多的主要原因是用於提升F-15電子戰能力的零部件目前處於枯竭狀態。美國廠商方面沒有零部件庫存，需要新建生產線，因此據稱需要2021年度預算申請時213億日元近5倍的逾1000億日元。作為初期經費，日本政府從2019年度起兩年期間已計入802億日元。報導稱，即便如此依然不夠，在預算申請中追加了213億日元。通過2019年度預算向2架樣機投入了108億日元，但尚未完成。