Covid-19：菲律賓開課 兒童在家自學

因Covid-19疫情而閉門的菲律賓學校在開課後，改用遠程教育。許多兒童因生活條件限制，只能在家自學。

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面對Covid-19疫情，東南亞國家菲律賓總統杜特爾特於今年五月下旬曾宣布，在疫苗出現前，學校無限期停課。六個月過去，疫苗研發傳出了好消息，菲律賓的學校也開課了，但採取遠程教育。菲律賓人均每月工資不超過260歐元。許多家庭的住房空間有限，不具備上網課的條件。學校開課後，兒童和家長們只能自己想辦法。一些學生不得不在家自學。

存檔圖片：菲律賓首都馬尼拉 （鳥瞰圖） Image d'archive: Vue de Manille (photo d'illustration). © AGPD Productions/Pixabay

本台RFI法文網周六（2020年12月12日）刊出了記者Manon.T發自菲律賓的一篇採訪報道。在首都馬尼拉的一個小宅里，一個六口之家擠在一個不到20平米的單間中。家中的孩子們難以集中注意力上課。女孩Michelle表示，家中太吵了，有兒童在玩遊戲，還有兒童在玩輕便摩托。

Michelle的父母沒有支付網費的能力，更不能購買一台電腦。少女Michelle和她上大學的姐姐是通過電話上課，但剛剛年滿21歲的姐姐的視力下降得很快。眼科醫生解釋說，那是因為在封城期間，把太多的時間耗在了手機上。

家中排行最小的男孩Mark Joseph，現年11歲。沒有網，他就無法上網課，只能參照講義自學。他們的母親每周去學校拿教材。但他不可以在上面寫字，因為，教材是和其他學生一同共用的。小男孩說，他想聽老師上課，家中沒有無線上網。他們父母的受教育程度不高。孩子們有問題時，他們很為難。這也是菲律賓大多數家庭的問題。為了幫助孩子們得以上課，有人組織募捐，為需要的學生提供平板電腦。發起這一倡議的組織者指出，許多父母因疫情失去了工作，如今，還需在購買食品或購買一台電腦或一個平板電腦為兒童未來做投資之間做選擇。

菲律賓總統杜特爾特在今年五月份時曾說，在疫苗出現前，就不會回校上課。自此以後，菲律賓2500萬學生就沒有回過學校。開學也比通常晚了一個月。情況很亂，網絡不穩定，教材也不夠用。