印外長談中印對峙：印度正經受考驗，將迎接國安挑戰

印度外交部長蘇傑生（S Jaishankar）12月12日出現活動時表示，在目前中印兩國就實際控制線（LAC）拉達克東段陷入軍事對峙的僵局下，他指出，印度正在經受考驗，並稱印方將迎接國家安全的挑戰。

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蘇傑生當天在印度工商會聯合會（FICCI）年度大會上發言說，“我們正在經受考驗。我完全相信我們能應對和迎接國家安全挑戰。但除此之外，目前我真的會坦率地保持我自己的意見。” 蘇傑生稱，實際控制線沿線發生的一系列事件非常令人不安，並引發了一些非常 “基本的擔憂”。他補充說，“在拉達克東段發生的事情其實並不符合中國的利益，因為它極大地影響了印度公眾的情緒。”

回憶起他年輕時印度和中國的關係，以及多年來兩國關係的演變，蘇傑生談到，“從專業角度來說，我看到了過去幾十年印度公眾對中國的感覺的演變，我已經老了，還記得更艱難的日子，特別是在我的童年和十幾歲的時候。”

蘇傑生還對兩國雙邊關係的未來表示擔憂，並指今年發生的事件根本沒有幫助。他補充說，“事實上，我認為真正的危險是，（兩國間）如此精心發展的善意將會消散”。會上，當被問及中印官方何時有可能達成決議時，蘇傑生說，“我完全不會進入預測區，是否會很容易，以及會有什麼時間表等等。”過去近8個月以來，中印軍方在拉達克地區的邊境對峙一直處於緊張狀態，儘管雙方的軍事和外交高層進行了多輪會談，但仍未取得突破性進展。

此前，蘇傑生9日在出席活動時表示，由於中方違反了維護實際控制線（LAC）地區和平與安寧的系列協議，印中關係 “受到了顯著的損害”，雙方在不同層面的廣泛接觸至今未能解決 “協議沒有得到遵守 ”這一基本問題。他說，“自然，這種關係會因此受到深刻的干擾。”