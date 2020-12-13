韓國疫情嚴峻 文在寅考慮全國封城抗疫

韓國確診病例連兩日創新高，總統文在寅說，如果現階段無法遏制疫情蔓延趨勢，就需要考慮將防疫級別上調到第3級，第3級意味着韓國有可能首度全國封城。圖為首爾臨時病房

韓國確診病例連兩日創新高，總統文在寅說，如果現階段無法遏制疫情蔓延趨勢，就需要考慮將防疫級別上調到第3級，第3級意味着韓國有可能首度全國封城。自韓國防疫部門10月中將新冠防疫級別下調至1級以來，首都圈地區的疫情呈現激增趨勢，政府雖一再升級防疫措施，單日新增確診病例增加趨勢仍然不減。

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首爾市的防疫級別從10月中到11月中始終維持在1級，這已經為日後染疫激增埋下伏筆。防疫部門在11月7日起開始實施新版防疫分級標準，首爾市維持1級（生活防疫），防疫力度進一步降低。

此後日均新增病例開始倍數增加，政府雖分別於11月19日、24日和12月1日將首爾的防疫級別分別上調到1.5級、2級和加強版2級，但並不足以遏制染疫激增。目前適用的2.5級防疫措施也沒有顯現出效果。

韓國12月13日通報新增1030起確診病例，連續第2天創下單日新高紀錄。在新增病例中，有1002例為本土病例。韓國疾病管理廳表示，境內目前累計4萬2766人確診、580人不治。

京畿道知事李在明13日表示，他將尋求緊急措施，動員私立大學宿舍，容納新的確診病患。

李在明推文宣布他的第一個這樣的計畫，將動員私人機構來應對公共衛生保健危機，因為京畿道醫院床位和其他設施都不夠，無法治療越來越多確診患者。

京畿道在13日稍早向位於首爾南方45公里的水原市的京畿大學（Kyonggi University）遞交文件，請求合作。京畿道13日通報新增328起病例，而韓國13日新增1030人染疫。

根據韓聯社報導，文在寅12月13日在中央政府首爾辦公樓緊急召開會議表示，如果現階段無法遏制疫情蔓延趨勢，就需要考慮將防疫級別上調至3級，並要求中央災難安全對策本部在必要時果在這斷上調級別。

韓國首都圈目前防疫等級為2.5級，若升至3級，意味這個亞洲第4大經濟體可能首次全國封城。學校將改遠程教學，非必要人員則在家辦公，並禁止10人以上聚會。