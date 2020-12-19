安倍晉三將接受檢方詢問和國會質詢

關於日本前首相安倍晉三的後援會疑為主辦的“賞櫻會”前夜晚宴填補費用，涉嫌違反《政治資金規正法》（不記載）一事，日本東京地方檢察院特別搜查部表示在安倍本人同意的基礎上，對其本人進行詢問，最快於年內實施，而據複數的自民黨幹部表示：安倍本人表示接受詢問。在搜查結束後，也將接受國會的質詢。

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前首相安倍晉三方面歷年主辦的“賞櫻會”，不僅金額和人數每年增加，而且對於前一天主辦的晚餐會，被疑由於會費不足而為參加者填補共計逾900萬日元，以支付費用開支，涉嫌違反《政治資金規正法》。

由於明年1月18日將召集的例行國會，在野黨正在摩拳擦掌，準備追究安倍與“賞櫻會”前夜晚宴填補費用，涉嫌違反《政治資金規正法》的關係，目前，在野黨以安倍很有可能在國會作虛假答辯為由，要求讓其出席眾參兩院預算委員會會議，接受質詢。立憲民主黨國會對策委員長安住淳17日與自民黨國對委員長森山裕在國會內會談，再次指出應在例行國會召集前傳喚安倍。

自民黨內部有人擔心“如果不傳喚安倍到國會並快點了結此事，在野黨可能加強追究力度”，甚至不可避免地對下屆眾院選舉產生影響，因此想對安倍進行國會質詢，設想採用閉會期間審查的方式，有關出席的場合和時間預計將與在野黨磋商後決定。

賞櫻會問題曝光後，安倍在國會反覆答辯稱“沒有填補”，但是在各方面調查之後安倍的答辯很可能成為“虛假答辯”，估計安倍本人在國會質詢中將對此進行道歉。

安倍公設第一秘書在自願接受特搜部詢問時承認未記入政治資金收支報告，籌集的參加費以及向酒店方面支付的部分也沒有作為後援會收支進行處理，未記載的規模有可能總計達4000萬日元。