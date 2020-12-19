菅義偉說：沒想到拜登會在電話會談中提及釣魚島

菅義偉首相19日，在東京都內進行講演，談及與美國下屆總統拜登舉行電話會談時，拜登明言釣魚島是規定日美防衛義務的《日美安全保障條約》第5條的適用對象時指出：第一次的電話會談對方首先提及這個問題，老實說，我是沒有想到的。

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日美首腦電話會談是在11月12日舉行的。

菅義偉首相指出：以前，想讓美國首腦在公開的場表明尖閣諸島適用於《日美安全保障條約》第5條要花費相當多的時間進行細緻的外交努力。菅義偉表示希望早期實現與拜登總統的直接對會談，他指出：這不僅是為了強化日美同盟而合作，也希望就國際社會共通的課題進行認真的討論。

菅義偉11月12日上午與拜登進行了首次電話會談，會談進行了10多分鐘。當時拜登在美國大選中獲勝，雙方在會談中就應對新型冠狀病毒和氣候變化問題等展開合作達成一致。拜登明確表示：《日美安全保障條約》第5條適用於釣魚島的防衛。

另據報道，日本內閣官房領土和主權對策企畫調整室18日發布消息稱，大幅擴充了將被作為有關釣魚島主權的相關研究和講解的參考的網站。此前僅登載了專家的報告，本次則包括新收集的資料在內，按時代、論點進行了梳理、分類，刊登出從2014年到2019年收集的2000多種相關資料的75種，用來反駁中國有關釣魚島主權的說法，關於竹島（韓國稱獨島），近期也將同樣對內容進行更新。

領土問題擔當相小此木八郎在記者會上表示：“將作為研究尖閣諸島、竹島的數碼領域的據點，構建便於瀏覽和使用的數據庫。”