阿富汗東部一次爆炸至少15名兒童亡

阿富汗東部加茲尼省的一次爆炸攻擊事件造成至少15名兒童遇害，另有數十人受傷。

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在阿富汗東部加茲尼省（Ghazni），儘管喀布爾派出的代表團成員正在與塔利班開展和談，但那裡的局勢出現惡化。周五發生一起炸彈攻擊事件，至少造成15名兒童死亡，二十多人受傷。爆炸發生時，現場附近有聚集的人群。

據本台RFI記者Sonia.G周六（2020年12月19日）發自中亞地區的報道，爆炸物是一輛滿裝炸藥的人力車。這輛三輪車被停放在距離一所住宅幾米之處。有數十人，包括一些兒童，正在那裡聚集，參加一個宗教儀式。據阿富汗當地的記者描述，爆炸發生時，現場附近正在舉行朗誦可蘭經的競賽。

地方當局說，爆炸地點位於塔利班控制的區內。很難了解這起爆炸是蓄意的，還有一場意外。到現場記者截稿時，還沒有組織或個人宣布對此事件承責。

塔利班發動攻勢

在加茲尼，暴力事件時常發生。在卡塔爾多哈的和談開始後，不僅沒有停過，而且還增多了。塔利班時常對阿富汗政府軍發動襲擊。反叛者在整個阿富汗境內加強攻勢，尤其是在東部和南部。

阿富汗停火渺茫

據本台RFI在阿富汗的記者介紹說，塔利班與喀布爾派出的和談人員於近期就和平路線圖，以及與和談相關的技術程序達成了一致。雙方預計在兩周後的2021年1月5日星期二重啟談判。未來的進程將是漫長與艱難的。

阿富汗安全人員經過一處最近遭襲擊的區域。 Agent de sécurité afghan, passant par l'une des zones qui a été récemment attaquée. © REUTERS 路透社 /Omar Sobhani

阿富汗和談雙方在許多關鍵點上存在對立，包括阿富汗未來的政體。喀布爾當局想要維護阿富汗現行憲法，塔利班想要建立一個伊斯蘭酋長國。停火則是一種幻想，阿富汗總統加尼不斷地發出呼籲，而塔利班則一再予以拒絕。