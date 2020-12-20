以色列禁止英國、丹麥和南非的旅客入境

以色列12月20日宣布將禁止來自英國，丹麥和南非的外國人入境。以色列總理和衛生部長在一份聯合聲明中表示：以色列當局還宣布了對從這些國家回國的以色列人嚴格規定，稱它們將被限制在由軍方管控並作為檢疫中心的旅館中。

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為應對英國發現的新冠變種病毒，以色列專門成立了一個應急小組。聯合聲明表示：入境限制措施的目的是防止變種病毒傳播到以色列。

以色列並沒有指明從英國返回的國人需要隔離多長時間。英國政府緊急宣布，從20日凌晨開始提升首都倫敦等地新冠疫情防控級別，並取消聖誕節期間英格蘭大部分地區可放鬆人員往來限制的原定計畫。英國首相約翰遜在解釋防疫政策為何在聖誕節前突然改變時表示：“當病毒改變其攻擊方式時，我們也必須改變我們的防禦方式。”

從今年2月疫情初期開始，以色列累計有37萬確診病例；死亡病例不多，為3000多人。從今年9月疫情反彈後，全國二次“禁足”。最近防疫措施逐步放寬後，確診病例又有上升的趨勢。

另外，科威特民航部門當地時間20日下午發布聲明稱，鑒於英國境內發現一種傳染性更強的新冠病毒新變種，為避免這一病毒在科威特境內傳播，民航部門在與衛生部門協調後決定停飛科威特往返英國的民航班機，同時將英國列入疫情高風險國家名單，科威特也是第一個對英國宣布停飛令的阿拉伯國家。