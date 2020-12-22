檢方就賞櫻會詢問安倍　傳安倍進行118次虛假答辯

相關人士22日透露，有關日本前首相安倍晉三後援會在“賞櫻會”前一天主辦晚餐會填補費用問題，東京地方檢察廳特搜部12月21日向日本前安倍詢問了情況。檢方正在研究以違反《政治資金規正法》（不記載）罪，近期對作為後援會代表的安倍公設第一秘書進行簡易起訴，據有關方面透露，檢方已向安倍確認了有關費用負擔方面的看法，安倍似乎並不承認自己與違法行為有關，據分析，檢方可能不會對安倍進行起訴。

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據悉，有關“賞櫻會”前一天主辦的晚餐會，2013年至2019年每年一次在東京都內的2家賓館舉行。截至2019年的5年間向賓館方面支付的總金額共約2300萬日元（約合人民幣146萬元）。與參加者會費之間的差額900多萬日元，檢方通過調查認為，由安倍擔任代表的資金管理團體“晉和會”填補，而主辦晚宴的“安倍晉三後援會”和晉和會並未在政治資金收支報告中記載，漏記金額約達3000多萬。

可是安倍在此期間，關於這樣的疑惑，在國會主張“這不是事實。”根據12月22日的《朝日新聞》報道，眾議院調查局分析了由於立憲民主黨的揭發而使疑惑顯現的去年11月到今年3月，安倍在眾參兩院的正式會議和預算委員會等計33次會議上，其答辯內容與檢察的傳喚調查中確認的內容有差異的“虛假答辯”共計118次，與賞櫻會前夜的慶祝活動費用支付有關的答辯，安倍回答“與本人的事務所沒有關係”的答辯多達70次，“沒有來自酒店的清單”達20次，“沒填補差額”達28次。

今年5月以後，律師等以涉嫌違反《政治資金規正法》等為由，對安倍等人進行了檢舉，第一秘書在接受東方地檢特搜部詢問時承認未記載。