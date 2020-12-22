特朗普向安倍、莫里森和莫迪頒發最高級“功績勳章”

美國國家安全委員會（NSC）12月21日通過推特宣布，將“功績勳章”（Legion of Merit）同時授予日本前首相安倍晉三、印度總理莫迪和澳大利亞總理莫里森。日、印、澳三國駐美大使分別作為代表，從白宮國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）手中接過了勳章。

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在NSC的推文中，首先發出了一條帶有勳章實物圖和頒發勳章現場合照的圖文。圖中，日本駐美國大使杉山晉輔、印度駐美國大使塔蘭吉特·辛格·桑杜（Taranjit Singh Sandhu）和澳大利亞駐美國大使阿瑟·西諾迪諾斯（Arthur Sinodinos）分別代表安倍晉三、莫迪和莫里森領取了“功績勳章”，並與白宮國家安全顧問奧布萊恩合影留念。

隨後，NSC官推又連續發出三條推文，對此次授勳作了進一步說明。推文稱，授予安倍晉三勳章是為了表彰他在“印太自由開放方面的領導力和遠見”，授予莫迪勳章是為了表彰他在“提升美印戰略夥伴關係方面的領導作用”，授予莫里森勳章則是為了表彰其在“應對全球挑戰及促進集體安全方面的領導作用”。

功績勳章於1942年7月20日由美國國會決定設立。這種勳章授予美國武裝部隊或盟軍中在服役期間功績卓著的人員(通常是主要人員)。對於與戰爭無關的服役人員，“主要人員”一詞所適用的範圍比在戰時要窄些，授予美國國民功績勳章時不分等級，每次獎勵均頒發一枚功績勳章，但依據陸軍條例第672—5—1號規定的條件授予外國軍人功績勳章時，則分以下四級：大指揮官級、指揮官級、軍官級和軍團成員級。此次安倍晉三、莫迪和莫里森所獲頒的是最高級別“大指揮官級”勳章。

對此，日本共同通訊社和《印度斯坦時報》等媒體紛紛對各自國家政治人物獲頒“功績勳章”予以了關注。《印度斯坦時報》在報道中就特別指明，該國總理莫迪此次被授予的“功績勳章”屬最高級別，一般只會授予外國的國家元首或政府首腦。

該報援引一名高級官員的話稱，“功勳獎章基本上將四方對話（Quad）從實驗階段納入主流，並使安全結構制度化。現在世界已經意識到，Quad的真正之父是中國，由於中方在南海、東拉達克和對台灣的侵略行為，迫使民主國家鞏固關係。這是另一回事，印度、澳大利亞和日本與美國的關係是兩黨的關係，有着共同的民主和價值觀。”日本共同社則在報道安倍獲得勳章的同時，特意強調他在特朗普2017年上任伊始，就與之建立了密切的私人關係。