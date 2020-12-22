美日法海軍菲律賓海軍演 法國加入環印度洋聯盟

美國海軍12月21日通過推特介紹指，第七艦隊“麥凱恩”號驅逐艦18日在菲律賓海與法國、日本艦艇一起舉行了聯合軍演。此外，法國外交部長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）周一宣布，法國成為環印度洋地區合作聯盟（IOR-ARC) 的第23個成員國。他稱，“法國的成員資格是我們打算與我們的合作夥伴，在印太領域開展行動的一個有力標誌。”

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據美國國防部下屬的《星條旗報》網站報道，“麥凱恩”號驅逐艦於上周五在菲律賓海與法國海軍的潛艇、日本海上自衛隊的直升機航母開展了反潛作戰演習。參演的包括法國海軍的紅寶石級攻擊核潛艇“翡翠”號、“塞納河”號支援艦以及日本海上自衛隊的“日向”號直升機航母。美海軍稱，通過此次軍演三方希望“加強合作努力，支持印太地區的海上安全”。

“麥凱恩”號驅逐艦艦長萊恩·伊斯特迪（Ryan T. Easterday ）稱，這次演練進一步顯示了“美國盟友和夥伴網絡的廣度、深度和價值”。“麥凱恩”號驅逐艦武器官瑞安·馬蒂（ Ryan Mati ）說，與夥伴國潛艇的合作增強了艦員的“戰術心態”，使他們能夠“在這一地區開展一些最好的訓練”。他表示，反潛作戰是水面軍事行動的基石，“這次演習不僅能讓我們繼續加強與長期盟友的作戰準備，也給艦員們帶來了獨特的體驗”。

報道指，這是日本海上自衛隊首次與法國海軍“翡翠”號核潛艇開展聯合演習。日本指揮官濱崎真吾對此表示，這次與美法兩國海軍開展的三邊演習提升了戰術技能，日本海上自衛隊將“繼續尋求與我們的夥伴海軍開展演習的機會”。他說，“此次與美國海軍和法國海軍的三方演習，不僅可以培養戰術技能，還有助於建立在法治和航行自由基礎上的'自由開放的印太'。”他還表示，日本海軍將“繼續尋求與夥伴海軍進行演習的機會”。

值得注意的是，美國太平洋艦22日發布的消息，“麥凱恩”號驅逐艦在南沙群島海域開展了航行活動。從時間上看，這正是在美、日、法於菲律賓海開展聯合演習之後。另據了解，美日法三國還將在日本一個離島附近於明年5月舉行首次陸海聯合軍演。此外，法國外交部17日發布的聲明指出，法國16日成為了環印度洋地區合作聯盟的第23個正式成員國。聲明指，“此次加入，標誌着法國這個環印度洋的國家願意更多地參與到印太空間中來。這是對我國在那裡部署的行動的肯定。”

聲明稱，“2019年10月，法國總統在‘選擇留尼汪’論壇上提出了法國對印度洋的雄心。它的基礎是發展藍色經濟、互聯互通、應對氣候變化影響、捍衛生物多樣性、海上安全以及促進人類和文化交流。這一願景將是我們2021年擔任印度洋委員會主席的核心。”聲明稱，“法國加入IORA後，將有助於加強我們的海外省和印度洋地區的區域環境，因為那裡有100萬法國人。”

勒德里昂周一在視頻講話中指出，法國對該組織的參與基於四大基石，它們包括：海上安全、通過法軍南印度洋地區部隊( FAZSOI)的合作行動監視區域空間、對抗氣候變化與保護生物多樣性。法方將在明年與該組織成員就發展“藍色經濟”和打擊非法捕魚等領域開展合作。