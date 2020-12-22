19架中俄軍機飛入韓國識別區 韓外交部表示遺憾

韓國聯合參謀本部12月22日表示，當天有4架中國軍機和15架俄羅斯軍機一度飛入韓國防空識別區。韓國外交部隨後對此事表示遺憾。

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韓聯社援引韓國軍方消息報導指，當地時間上午8點多，4架疑似轟-6的中國解放軍飛機依次飛入離於島(中國稱蘇岩礁)以西的韓國防空識別區，其中2架經郁陵島東部飛離韓國防識區。蘇霍伊系列戰機、圖-95轟炸機、A-50預警機等15架俄羅斯軍機也依次從北飛入韓國東部海域防識區，其中2架從獨島以東飛出防識區後，重新飛入防識區，最終從獨島東北方向飛離防識區。中俄兩國軍機於當天下午3點20分許全部飛離韓國防識區。

就這一事件，韓國聯合參謀本部評價稱，上述軍機均未侵犯韓國領空，這是一場中俄聯合演習，具體情況有待進一步分析。韓軍表示，中方在軍機入區前通過韓中兩國之間的直通電話通報了進行例行訓練的計畫，軍方早在中國軍機飛來以前，就出動空軍戰鬥機採取了正常的戰術措施。報導指，防空識別區是一國基於空防需要，單方面畫定的空域，目的在於為軍方及早發現、識別和實施空軍攔截行動提供條件，防空識別區並不等於某一國的領空。按國際慣例，軍用飛機在進入別國防空識別區以前，通常事先提交飛行計畫，通告飛入位置。

事發後，韓國外交部官員表示，已經通過外交渠道向中俄方面就兩國軍機當天飛入防識區問題表示遺憾，並呼籲避免類似事件再次發生。該官員說，韓國外交部正與國防部共享有關中俄軍機入區的信息，並積極應對此事。韓軍消息稱，4架中國軍機和15架俄羅斯軍機當天一度飛入韓國防空識別區，韓國國防部已經通過有線電話向中俄兩國駐韓武官就此表示憂慮。