日本宣布從24日起暫時叫停來自英國的外國人入境

日本官房長官加藤勝信23日在記者會上宣布，由於變異新冠病毒在英國蔓延，為了強化邊境預防措施，12月24日開始將暫停來自英國的外國人初次入境。

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此前允許的在日本居住的具有中長期居留資格的外國人，前往英國短期出差人員回國7天以內免除隔離的措施也將暫停，要求隔離14天。對於從英國歸國的日本人，從12月27日開始，要求提示從英國出境前72小時之內的新冠檢查陰性證明。

隨着新冠變種病毒迅速傳播，英國現已實施嚴格的第4級限制令，影響了數千萬人流動，同時，全球許多國家宣布禁止英國旅客和來自英國的外國人入境。

為推動受新冠疫情影響陷入低迷的經濟活動重啟和人員往來，政府此前以商務目的出差後回國的人員和再次入境者為對象，若滿足一定條件則可以免除隔離，這項措施以全球為對象實施，除了日本人之外，擁有日本在留資格的外國人也成為對象。關於來自英國的入境，目前僅限日本人及持有中長期簽證的外國人等。

加藤表示：“政府將把徹底守護國民的健康與生命、使大家安心安全地度過歲末放在第一位，繼續採取靈活的邊境口岸措施。”

根據英國BBC報道，限制從英國入境的國家和地域，在全世界已增加到50個以上。瑞典和丹麥開始禁止外國人入境。