安倍在國會上就虛假答辯道歉

日本前首相安倍晉三在12月25日，出席日本眾議院運營委員會， 就有關“賞櫻會”前夜的晚餐會填補不足費用問題等進行答辯。他在答辯中說：從結果上看，作了與事實相反的答辯，希望重新對事實進行說明，更正答辯。

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在更正了答辯以後安倍說：再次向全體議員進行真誠的道歉。

關於在政治資金收支書上對填補不足費用等不進行記載，安倍指出：雖然是在我不知道的情況下所進行的，但是我痛感道義上的責任。

安倍晉三還在24日就“賞櫻會”前夜晚餐會費用填補問題在國會內召開了記者會，他解釋稱，他並不知道政治資金收支報告對“賞櫻會”前夜的晚餐會填補不足費用沒有做會計處理，並表示“痛感負有道義責任”。他承認作為在職首相在國會答辯與事實不符，並“向國民、所有國會議員深表歉意”。

對於東京地方檢察廳特搜部對安倍晉三作出的不起訴處分和安倍的記者會，推特上抗議聲不斷，認為安倍對自己的問題“輕描淡寫”，大部分推特留言內容是要求安倍辭去議員職務，推特上截至24日晚11點，添加“#抗議安倍晉三不起訴處分”搜索標籤的留言達到21萬條，之後仍持續上升。

但是安倍在昨晚的記者會上對此辭職加以否認，並表示不會退出自民黨。昨晚的記者會持續了一個多小時。