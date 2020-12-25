紐籍機長造成防疫破口台灣官方重罰長榮航空一百萬元

長榮航空紐西蘭籍機長航行中未戴口罩，確診後又不願接受疫調，造成台灣新增本土案例。台灣交通部宣布，鑒於長榮管理不良，依法重罰長榮航空一百萬元；疫情指揮中心並要求長榮在今天以前提出改善計畫，否則將立即討論延長所有航空業者的檢疫期限。

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台灣官方為了讓航空業維持正常飛航，之前在業者爭取下，疫情指揮中心曾放寬空勤人員居家隔離檢疫的時間，飛行員僅需三天，空服員僅需五天，比一般旅客入境台灣須隔離檢疫十四天相比，已經給予特權。但各航空公司機組員卻屢屢違規，指揮中心統計，今年3月19日以來，違規人數為23人，外站13人、國內10人，而且不少人是在居家檢疫期間違規。

台灣官方表示，紐籍機長在飛機上一直咳嗽未戴口罩，顯示長榮航空管理有問題，當初航空業要求縮短檢疫日期，雖然提出各項標準作業流程，但並沒有落實。例如紐籍機長在美國沒戴口罩，就算他身為機長，其他人都是下屬，難以要求，但機上都有錄像，至少要有「層層監督」的機制，可是到目前為止，沒有看到長榮有這些管理措施。

疫情中心表示，長榮目前雖提出標準作業流程，但沒有提出落實計畫，官方強調，如果長榮今天不提出落實計畫，不只長榮，所有航空業者的檢疫期間都必須延長。

長榮表示，這次紐籍機師確診事件，尊重主管機關的裁罰，已就管理上的制度進行改進，也正在跟民航局與中央疫情指揮中心共同研議更完善的加強管控措施。

據了解，長榮昨天對內發出明確禁令，過去十四天內有任何飛航勤務者，禁止參加相關晚會和節慶活動，違反者最重將開除。

民航局及航空公司今天需向交通部提報如何強化現有航空檢疫措施及確實懲罰的辦法。據了解，相關單位曾討論不延長機組人員的隔離檢疫日期，但考慮檢疫期滿時，做核酸檢測的可能性。