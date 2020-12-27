日本從28日起暫停來自全世界的新入境

由於日本新冠疫情蔓延迅猛和變異新冠病毒的蔓延，日本政府12月26日緊急宣布，從12月28日起至明年1月底，暫停來自所有國家和地區的人員新入境。 ​​​

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日本國內26日新確診感染新型冠狀病毒者達3881人，創歷史新高。連續4天刷新單日紀錄。按都道府縣來看，東京新增感染者最多，達949人，大阪為299人，埼玉和愛知均為265人。東京、滋賀、宮城、栃木、京都刷新歷史最高紀錄。

目前，英國正在蔓延的變異新冠病毒，據悉，曾前往英國的30多歲男性及其家人，20多歲女性新確診感染變異新冠病毒，兩人家住東京都，經都內的檢測機關檢測確診。男子為飛行員，不屬於機場檢疫對象，可以免除檢測，女性最近未曾去過英國，厚生勞動省認為她在日本國內被該男子傳染。這是首次確認變異病毒在日本國內人傳人。

勞動大臣田村憲久在12月25日的記者會上宣布，現在共有5名從英國返回日本的旅客確診感染變異新冠病毒。這5名感染者分別於12月中旬至下旬從英國返回日本。

為防止病毒進一步擴散及變異新冠病毒的繼續傳入，日本政府決定採取嚴格的入境限制措施。從今年12月28日到2021年1月末，原則上暫停全球所有國家和地區的外國人新入境，但允許日本人和持有日本在留資格的外國人入境，關於與11個國家和地區達成政府間協議的商務相關人員等的往來，包括除了香港和澳門之外的中國內地以及泰國、台灣等，則將繼續允許入境。