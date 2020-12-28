中日民間好感度反差 日本新任駐華大使：望中方能好好研究

受新冠疫情影響，日本新任駐華大使垂秀夫抵京赴任的時間較原計畫略有延遲。在大使官邸度過2周隔離期後，垂秀夫12月23日接受媒體專訪，期間他六度提到“穩定的中日關係”。不過，當被問到中日民間好感度近來出現反差。他亦指，根據輿論調查，對日本印象“好”的中國人增多，而對中國印象“不好”的日本人也很多。垂秀夫稱，日本將努力改善中國人的對日情感；而日本人對華情感方面，希望中方能夠好好研究。

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11月26日，垂秀夫發表履新致辭，並稱“有幸擔任對日本而言如此重要的國家的大使，既感格外高興，又覺責任重大。”在接受澎湃新聞專訪前，垂秀夫用流利的中文聊起了自己過往的在華經歷，直言“和中國有緣分”，並將北京和南京當作自己在中國的故鄉，前者是他作為外交官多次在華工作的駐地，後者是他年輕時留學的城市，言談中展現出他與中國的深厚淵源。據了解，擔任駐華大使是垂秀夫第五次來華工作，正值日本政府換屆，日本駐華大使館新聞文化中心的玄關處也換上了一張日本新任首相菅義偉和垂秀夫的合影。 “我相信雖然我們的首相換了，但對華政策大方向、大戰略還是不會有改變。”在垂秀夫看來，中日之間“最需要的是建立穩定的關係”，“我相信這就是菅義偉的對華政策”。

採訪中，記者提問垂秀夫如何看待過去幾年中日關係發展成果，並就其此番擔任駐華大使新角色的看法，以及在大使任內推動中日關係發展的計畫進行介紹。垂秀夫表示，日中關係對日本來說是最重要的雙邊關係之一，對中國來說也應該是同樣的。儘管日中關係對彼此都很重要，但是它也有着脆弱的一面。他提到，一路走來，既有好的時期，也有不好的時期，“今天比較良好的日中關係來之不易，我們應該珍惜這一局面”。他說，日中兩國是鄰國關係，存在許多懸而未決的事情和意見分歧是很正常的。但毋庸置疑的是，二者也是互相搬不走的鄰居。他補充說，“既然如此，我們就只有通過外交手段在日中之間建立起穩定的關係。”

最需要的是建立穩定的日中關係

垂秀夫稱，在堅持正當主張的同時，也要儘可能地開拓合作領域、積極保持互動。他說，“從這個意義上講，我認為今後在兩國之間建立穩定的、具有建設性的，特別是高層可隨時溝通的關係有着重要的意義。為此，正如剛才提到的，我希望充分發揮所積累的知識、經驗與人脈”。記者追問，菅義偉今年10月在施政演講中表示，“‘（日本）和中國的穩定關係是極其重要的’。對此如何看待這一表述？”垂秀夫回答說，菅義偉首相剛上任不久，就跟中國國家主席習近平以電話形式進行了首腦會談。在這一會談中，兩國領導人就推動兩國關係新發展達成了一致。他說，“就你所問的內容，我認為最需要的是建立穩定的關係，我相信這就是菅義偉首相的對華政策。”

記者問，菅義偉首相的上述表述，與日本前首相安倍晉三執政時提出的構建“中日戰略互惠關係”有所不同，大使怎麼看？他表示，“我記得2006年安倍第一次內閣時期，提出了‘戰略互惠關係’，後來中方也接受了這個概念。就像我剛才所介紹的一樣，這個概念最核心的內容就是要建立穩定的、不受外部環境影響的、有建設性的關係，這也是‘戰略互惠關係’的最重要內涵。從這個角度來說，我相信雖然我們的首相換了，但對華政策上大方向、大戰略還是不會有改變。”

記者提到，日本前首相福田康夫日前在“北京-東京論壇”上提出，日本應該在中美關係中發揮適當作用，“您認為日本應該在中美關係之間發揮怎麼樣的作用？當前正值美國政府換屆之際，日本對未來中美關係的發展有什麼樣的期待？”垂秀夫稱，“日美是同盟關係，而日中關係對日本來說是最重要的雙邊關係之一。另外，中美兩國還分別是世界第二和第一大經濟體。在當前世界正在遭受前所未有的新冠疫情衝擊的形勢下，無論是從日本國家利益的角度出發，還是從世界和平與穩定的角度來講，中美兩國構建穩定關係都具有極其重大的意義。”

垂秀夫稱，，“在美國新總統上台後，我們仍會繼續關注中美關係的走勢，期待着兩國展開建設性對話。今後，日本將繼續在保持與同盟國美國的牢固信賴關係的同時，密切與中國的溝通，並期待一道肩負起構建符合國際準則的自由和公正的世界秩序的責任。”另就具體問題，垂秀夫指，中日剛剛共同簽署RCEP（《區域全面經濟夥伴關係協定》），希望該協議起到這樣的效果，即不僅能夠改善包括日中兩國在內的成員國的市場准入環境，而且也能對健全知識產權和電子商務等規則、促進地區貿易和投資以及提高供應鏈效率方面起到推動作用。

當前的課題是RCEP的早日生效與全面落實

垂秀夫指出，當前的課題是RCEP的早日生效與全面落實。他提及，關於日中韓FTA（自由貿易協定），今後將參考RCEP的實施情況展開討論。包括規則在內，重要的是要使其成為大幅超越RCEP的高標準協定。此前，中國領導人習近平曾對加入TPP11（即CPTPP）表示將積極考慮。垂秀夫稱，但對於中方是否已經做好滿足其較高要求的準備，日方還將進一步觀察。

值得一提的是，採訪中記者提到，在中日民間交往方面，此前有民調顯示，中日之間民間相互好感度出現反差。中國外長王毅稱，日本社會的對華認知似乎出了偏差和問題，“您如何看待？對於如何促進兩國民眾之間的相互了解和友好感情有何看法？”垂秀夫則回答稱，外交涉及的是國與國的關係，儘管說有各自的政府在管控，但歸根結底國民之間的感情和信任問題恰恰是需要外交部門去妥善應對的。他說，根據你提到的輿論調查，對日本印象“好”的中國人增多，而對中國印象“不好”的日本人也很多。

垂秀夫說，“在過去中國人對日印象極為不佳的時期，中方經常要求日本政府採取措施。而日本政府也一直在努力，比如健全吸引中國遊客的制度，切實開展各種文體交流和青年交流活動等。國民感情問題有着非常脆弱的一面，很多因素都可能成為其突然爆發的導火索。今後，我們將一如既往地為改善中國人的對日情感而不懈努力”。

垂秀夫稱，在日本人對華情感方面，針對造成這種現狀的原因以及如何扭轉這種局面，還希望中方能夠好好研究。他說，“當然，我們願意同中方一起思索，如有需要也可以提出參考意見。對於中方的努力，我們會盡全力去協助。因為搞好外交部門同行間的溝通正是我們外交官的職責所在”。他提到，另外，在這次的輿論調查中，日中雙方均有約7成的人回答說“日中關係很重要”。他續指，“因此，我認為日中兩國應該有更多的人，逾越認知上的不足和感情上的障礙，謙虛坦誠地客觀看待對方，並開展多領域和多層次的交往。”