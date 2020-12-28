疫情反彈

日本12月28日起向所有國家和地區關閉一個月

des passants dans la rue de Tokyo le 26 décembre 2020 © EPA/MAXPPP

作者： 法廣 4 分鐘

日本厚生勞動省28日表示，1名曾在南非逗留的女性感染了變異的新冠病毒。媒體報道稱，這是首次在日本確認南非變異新冠病毒病例。發現變種新冠病例之後，自28日開始至明年1月底，將禁止外國旅客新入境申請。如果是已住在日本的外國人，只要檢附符合當局要求的采檢陰性證明就可以入境，但入境後仍須居家隔離14天。