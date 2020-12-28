日本12月28日起向所有國家和地區關閉一個月
發表時間：
日本厚生勞動省28日表示，1名曾在南非逗留的女性感染了變異的新冠病毒。媒體報道稱，這是首次在日本確認南非變異新冠病毒病例。發現變種新冠病例之後，自28日開始至明年1月底，將禁止外國旅客新入境申請。如果是已住在日本的外國人，只要檢附符合當局要求的采檢陰性證明就可以入境，但入境後仍須居家隔離14天。
廣告
28日新增確診病例為2924；確診總數22萬零236人；總死亡人數為3252人。
新冠疫情在全球蔓延，共同社報導，日本政府26日已宣布，從28日起到明年1月底，暫停來自所有國家及地區的新入境申請。
受到變種新型冠狀病毒傳染擴大的影響，日本政府已拒絕來自英國、南非的外籍人士入境，今天再度宣布新措施。
日本電視台（Nippon TV）報導，日本人或住在日本的外籍人士要前往海外進行短期出差的話，目前符合一定條件可不必進行14天隔離措施，但日本政府正考慮取消。
日本厚生勞動省早已宣布，日本的東京羽田、大坂關西機場檢疫發現了5人感染變種病毒株。
厚生勞動省26日又宣布，住在東京都內的一男一女身上驗出變種病毒株，是有英國旅遊史的男性機長及家屬，這名男性本月16日從英國返回日本。這是日本除了機場檢疫外，境內首度有人感染變種病毒株。