日本前國土交通大臣感染新冠身亡

時任日本國家公安委員長松原仁和國土交通大臣羽田雄一郎(左二)2012年8月15日參拜靖國神社，這是民主黨09年執政以來，首次出現閣僚參拜靖國神社。

日本前國土交通大臣、日本立憲民主黨參議院議員羽田雄一郎，因感染新冠病毒於12月27日在東京都內的醫院中死亡，享年53歲，他是首位因感染新冠病毒去世的日本國會議員。2012年6月4日，當時的日本首相野田佳彥任命他為國土交通大臣，他是日本第80任首相羽田孜的長子。

廣告 繼續瀏覽後續

羽田的健康狀況在12月24日的平安夜發生變化，發燒達37度，為此他和保健所進行了聯絡。保健所建議他做有關新冠病毒的PCR檢查，當時他覺得自己沒有發高燒，由於最近日本新冠病毒急速蔓延，醫院和保健所都很繁忙，因此當時他決定先不去保健所做PCR檢查，該日深夜，出現高燒38.6度的癥狀。

據說25日退熱了，並在網上申請接受PCR檢測，但預約到27日下午。26日是羽田妻子的生日，他也和妻子一起祝賀生日，一直在東京的自己的家裡。

27日下午去東京一家醫院進行PCR檢查，途中狀態急劇惡化，呼吸急促，他說:“我可能得了肺炎”，之後就無法說話了。秘書停下車叫來救護車，羽田被送至醫院後，下午4點34分確認死亡。據悉，羽田雄一郎患有糖尿病、高血壓等疾病。

羽田雄一郎1967年出生於日本東京都世田穀區，先後就讀於成城學園中學校、敬和學園高等學校、玉川大學文學部，大學畢業後在伊藤忠紀念財團任職。

他的父親任首相時，他曾擔任秘書，1999年在參議院長野選區補選議員時當選，在原來的民主黨中擔任參議院國會對策委員長，參議院幹事長，在2019年的參議院選舉中第5次當選。