印防長：中印談判尚無進展 將領：若發生嚴重衝突，不符中國最佳利益

印度國防部長辛格(Rajnath Singh)12月30日向媒體表示，在解決拉達克東部實際控制線（LAC）中印軍隊對峙的問題上，與中國進行的外交和軍事層面的會談沒有得出 “有意義的解決方案”， “現狀仍存”。

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辛格告訴印度亞洲國際新聞（ANI）稱，如果現狀繼續下去，就不能減少部隊的部署。他提到本月早些時候於線上舉行的中印邊境事務磋商和協調工作機制會議，並表示下一輪軍事會談隨時可能舉行。辛格說，“為了緩解中印之間的對峙，確實在軍事和外交層面進行了會談。但到目前為止，還沒有取得任何成功。下一輪軍事層面的會談隨時都有可能舉行。但沒有取得有意義的成果，維持現狀。”

辛格表示，“如果現狀是這樣，自然怎麼能減少軍隊部署。我們的部署不會減少，我認為中方的部署也不會減少。我不認為現狀是一個積極的發展”。他補充說，“會談正在進行，它們會產生積極的結果，這是我們的期望。”辛格亦指，已經與中方交換了熱線信息。他說，“就什麼問題進行會談，兩國之間正在進行信息交流”。

此前，印度外交部18日表示，中印雙方同意在外交和軍事層面保持密切磋商。印度外交部說，雙方同意儘早舉行第9輪高級指揮官會議，以便雙方能夠根據現有的雙邊協議和議定書，努力使實際控制線沿線部隊早日完全脫離接觸，全面恢復和平與安寧。

此外，印度空軍參謀長巴達烏里亞（R K S Bhadauria）29日在談及中印持續數月的對峙時提出，與印度發生嚴重的武裝衝突不符合中國的最佳利益。他在當天的記者會上表示，“在全球範圍內，任何嚴重的中印衝突對中國都不是好事。如果中國的願景是全球性的，那麼這不符合他們的宏大計畫。中國在（印度）北方採取行動的可能目標是什麼？重要的是，我們要認識到他們真正取得的成就。”

巴達烏里亞說，中國軍隊在實際控制線沿線部署有大量部隊，並稱中方有大量的雷達、地對空導彈和地對地導彈。他談到，“他們的部署一直很強大。我們已經採取了所有需要採取的行動。” 巴達烏里亞強調，全球地緣政治戰線不斷演變的“不確定和不穩定因素 ”為中國提供了一個展示其不斷增長的實力的機會，這也間接凸顯了各大國對全球安全的貢獻不足。

巴達烏里亞亦將同樣與印軍對峙的巴基斯坦稱為中方的棋子，他說，“巴基斯坦已經越來越成為中國政策的棋子，在與中巴經濟走廊相關的債務陷阱越來越多的情況下，未來會有進一步的軍事依賴。美國從阿富汗退出，為中國在該地區直接和通過巴基斯坦打開了更多的選擇。”他稱，無人機等簡單的顛覆性技術的低成本和易得性，與小型國家和非國家行動體，使中方更具“殺傷力、敏捷性和產生不對稱效應的能力”。