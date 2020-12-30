曾為中國從事間諜活動 新加坡男子返新後被捕

自新加坡方面消息，早前為中國從事間諜活動，向美國官員套取政治和國防機密資料的新加坡籍男子姚俊威，12月30日被遣返回國，並於同日在新加坡當局令下被捕。

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據《聯合早報》報導，新加坡內部安全局12月30日發布文告表示，該局接下來會對姚俊威（Dickson Yeo Jun Wei，39歲）展開問話，以確定他是否參與過損害新加坡安全的活動。據悉，姚俊威曾是新加坡李光耀公共政策學院博士生。他是在2015年至2019年間為中國收集情報，利誘美國軍事人員和政府官員替他寫報告，再轉交給中國。他在去年11月在紐約肯尼迪國際機場被捕，今年7月在美國法院承認一項非法當“外國代理人”的罪行，並於10月在美國被判監禁14個月。

報導指，新加坡內部安全局指出，由於有關調查仍在進行中，當局不便透露更多詳情。該部門強調，新加坡絕不允許他人利用本國人民進行有損新加坡安全及國家利益的任何活動。新加坡內部安全局稱，“政府嚴正看待任何與外國政府建立不當關係、並奉命參與間諜或顛覆活動的新加坡人。我們會依法處置這些人。”

此前，姚俊威在美國接受庭審期間表示，為自己的行為完全負責，並感謝美國政府在處理此案時展現出的專業精神。他稱，自己很同情中國的立場，但沒有想過要傷害任何人。負責審理該案的法官丹雅·舒特坎（Tanya Chutkan）告訴姚俊威，他並非因自己的思想或政治理念而受懲罰。她也表示，從姚俊威被捕之日算起，過去的11個月也會被算在刑期內。姚俊威在庭上說，“我只想回家，見到我的家人。”