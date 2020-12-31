美導彈驅逐艦本月再度穿越台灣海峽 北京：堅決反對

美國海軍第七艦隊“麥凱恩”和“威爾伯”號伯克級導彈驅逐艦12月31日過航台灣海峽。此前，“馬斯廷”號伯克級導彈驅逐艦於19日穿越台灣海峽。中國外交部發言人汪文斌隨後回應指，中方對此表示堅決反對。

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美第七艦隊發表聲明指，“美國海軍‘阿利·伯克’級導彈驅逐艦‘麥凱恩’號（DDG 56）和 ‘威爾伯’號（DDG 54）當地時間12月31日根據國際法進行了一次例行的台灣海峽過境。艦艇通過台灣海峽表明美國對自由開放的印太地區的承諾。美軍將繼續在國際法允許的地方飛行、航行和行動。”這是美軍艦本月第2次和今年第13次航經該海域。

對此，汪文斌回應稱，“中方密切關注並全程掌握美國軍艦過航台灣海峽的情況。美艦近來多次在台灣海峽炫耀武力、挑釁攪局，向‘台獨’勢力發出錯誤信號，嚴重危害台海地區的和平穩定，我們對此表示堅決反對”。中國國防部發言人吳謙亦稱，“這是美艦繼18日後再次穿航台灣海峽，炫耀武力，挑釁攪局。美艦行徑對‘台獨’勢力傳遞錯誤信號，嚴重危害台海地區和平穩定，我們對此表示堅決反對。中國人民解放軍時刻保持高度戒備，隨時應對一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權和領土完整”。

台灣國防部另發表聲明說，“美驅逐艦2艘上午由南海航經台灣海峽後，續向北航行。”台國防部表示，“美艦航經台灣海峽執行一般航行任務期間，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我國周邊海、空域艦、機相關動態與應處，狀況正常。”