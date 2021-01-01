日本天皇和首相發表新年感言

2021年元旦，在日本皇宮宮殿，舉行了“新年祝賀之儀”，日本天皇發表了新年賀詞，日本首相菅義偉1日也發表新年感言。

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日本天皇、皇後午前9時半進入皇宮。天皇、皇後在接受各皇族的祝賀之後，又接受了總理大臣菅義偉和眾參兩院議長的祝賀。天皇在新年賀詞中指出：我們一起祝賀新年，我感到非常高興。在新的一年開始的時候，我衷心祝願國民的幸福和國家的發展。

從午後開始，舉行了各國駐日大使的祝賀儀式。

日本首相菅義偉元旦發表了新年感言，指出：在新型冠狀病毒感染的持續擴大和經濟狀況依舊嚴峻的狀況之中，政府將竭盡全力全力防止感染的擴大。

他對年始年末堅持在醫療、保健和護理現場，不分晝夜，為和病毒鬥爭竭盡全力的醫護人員表示衷心的感謝。

菅義偉指出：“綠色”和“數字”作為經濟成長的新源泉，指出“將優先支援向創新（領域）的大膽投資。他還強調將通過農業改革和觀光政策，“搞活消費旺盛的地方經濟”。

在國際關係中，菅義偉指出：“以日美同盟為基軸，實現自由開放的印度洋，構建與近鄰各國的穩定關係”。他指出，新冠危機喚起其了國際合作的必要性，強調將重視多邊主義，力爭實現“團結的世界”，主導構建“後新冠時代”的國際秩序。

他就東京奧運和殘奧會明確表示：象徵著世界團結的東京奧運和殘奧會“今年夏季舉辦”，強調“將為了實現安全安心的奧運，切實推進準備工作”。