金正恩親筆信賀元旦 謝朝鮮民眾困境中支持

朝鮮領導人金正恩周五1月1日發表親筆信，代替新年賀卡，向全國祝福新年，感謝朝鮮民眾在艱難時期給予的支持。這封信發表在朝鮮勞動黨八大召開前夕。這個大會將確定未來國家的經濟目標。朝鮮政權面臨財政壓力。

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朝鮮領導人金正恩周五在跨越新年的平壤慶新年歌舞焰火晚會結束後，發表了代替新年賀卡的親筆信，據法新社引述朝中社KCNA說，金正恩在這封親筆信中，衷心祝願全國所有家庭更加幸福，身體健康，並表示將在新的一年裡努力開創一個新時代，讓人民的理想和願望得到實現。他還“感謝人民始終信任和支持我們的黨，即使在困難時期。"

法新社說，金正恩說的困難時期顯然是指國際制裁造成的經濟困難，以及為防治冠狀病毒而採取的嚴格措施。這些困境加上今夏洪水的影響，令朝鮮政權面臨財政壓力。

據韓媒報道，這是自1995年以來，朝鮮領導人首次在新年之際向人民致信，上一次是金正恩之父金正日寫的。

法新社強調金正恩這封親筆信發表在朝鮮執政黨大會召開前幾天。據韓聯社推斷，第八次朝鮮勞動黨代表大會或在1月初開幕。

今天1月1日元旦，金正恩率崔龍海、李炳哲、金德訓、樸奉珠等勞動黨高層前往存放其祖父和父親遺體的錦繡山太陽宮參拜，向他的兩位先人金日成和金正日的銅像獻了花籃。從照片可見，金正恩和出席參拜的所有人都沒戴口罩。

儘管冠狀病毒疫情席捲全球，但平壤當局稱其境內沒有發現記錄到任何冠狀病毒Covid-19的病例。