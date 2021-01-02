東京都與周邊三縣要求再發緊急事態宣言

1月2日，東京都與埼玉、千葉、神奈川一都三縣向日本中央政府提出，再次發布緊急事態宣言。

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東京都的小池百合子知事鑒於新冠病毒的急遽擴大，已決定向中央政府要求發布緊急事態宣言命令，1月2日下午，小池百合子知事要求與西村康稔經濟再生擔當相會見，預計屆時埼玉、千葉、神奈川三縣的知事也將參加會談。

東京都內的新增感染者去年12月31日達到史上最多，為1337人，醫療提供體處於窘迫狀態，東京都現在正在要求飲食店的營業時間縮短和都民對外出進行自我剋制等，正準備根據新冠特別措施法，提出再次發出緊急事態宣言的要求。

12月31日晚，和相關閣僚協商心冠病毒感染急遽擴散狀況的菅義偉首相在被問及再發緊急事態宣言的可能性時指出：要切實保證現在的醫療體制，全力迴避感染擴大，這是最重要的。

12月31日日本全國新增新冠感染者達4520人，單日感染者超過4000人尚數首次，創歷史新高。2021年元月1日新增感染者也高達3247人。

3月25日，東京都新增感染者達41人，3月26日，東京都的小池百合子帶着針對新冠流行的建議，去首相官邸緊急面會安倍首相，她表示“保衛首都就是保衛日本”，這樣，在感染擴大的“第一波”的4月7日，以東京都等7都府縣為對象發布了緊急事態宣言，後來擴大到全國，5月25日全面解除。

而現在東京都每天新增感染者已達4月發布緊急事態宣言時的30多倍，形勢十分緊迫。