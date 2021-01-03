印度批准兩款冠狀疫苗 料將大規模接種

印度批准兩款疫苗，圖為醫護人員接種本國巨頭巴拉特生物技術公司（Bharat Biotech）開發的Covaxin抗冠狀病毒疫苗2021年1月3日

印度藥物監管機構周日1月3日宣布批准“在緊急情況下”使用兩款抗冠狀病毒（Covid-19）疫苗，一款是由阿斯利康和牛津大學開發的，另一款是印度巴拉特生物技術公司研發的。印度是美國之後疫情第二嚴重的國家，料將大規模接種。

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印度中央藥品總監索瑪尼（V.G. Somani）在新聞發布會上說，這兩種疫苗 "被核准在緊急情況下有限制地使用。" 據法新社介紹，印度今天批準的兩款疫苗，一款是阿斯利康和牛津大學（AstraZeneca/Université d'Oxford）聯合開發的，另一款是印度巴拉特生物技術公司（Bharat Biotech）製造的。

印度總理納倫德拉-莫迪認為，這次加快批准疫苗，是讓印度擺脫冠狀病毒，成為更健康國家，加強戰鬥精神的一個關鍵轉折。

擁有13億人口的印度是全球疫情第二嚴重的國家。印度超過一千萬人被感染，其中近15萬人死亡。在去年9月，印度每天測出超過9萬個感染病例。

印度衛生當局核准這兩款疫苗後，印度即將開始大規模接種工作。在此之前，印度全國已有9萬6000醫護工作人員接種了抗冠狀病毒疫苗。

針對疫苗的安全性，印度中央藥品總監索瑪尼向記者們表示，如在安全方面有半點兒疑慮，監管者是絕不會批準的。他保證這些疫苗百分百安全，但也表示，如同其他疫苗一樣，接種後會有副作用，包括輕微發熱，疼痛和一些過敏反應。

全球最大疫苗生產商，印度血清研究所表示，每月將生產5-6千萬支阿斯利康疫苗。該所首席執行官在當局批准兩款疫苗後發推特說，準備在未來幾個星期內分發供貨。

另據中央社的消息，印度批准上述兩款疫苗可以緊急使用後，當局希望能在今年的前6至8個月內，給大約3億人接種。