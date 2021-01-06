朝鮮勞動黨8大召開 金正恩承認過失

朝鮮勞動黨第八次代表大會在平壤開幕。這是朝鮮建政以來，首次在美國總統換屆前兩周召開勞動黨代表大會。

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在國家政權已經父子傳承了三代的朝鮮，執政的勞動黨第八次代表大會2021年1月5日周二在平壤開幕，這是朝鮮勞動黨在金正恩掌權後第二次召開代表大會，也是平壤首次在美國總統換屆前兩周召開勞動黨代表大會。本次會議預計將確定朝鮮未來五年的大政方針。

金正恩發言引關注

據本台RFI記者Nicolas.R周三（2021年1月6日）發自平壤的報道，朝鮮領導人金正恩承認在實施上一次五年經濟發展戰略上有過失。關閉與鄰國-其最大貿易夥伴中國的邊境ˎ 洪災以及經濟上的糟糕管理。朝鮮最高領導人甚至對剛剛過去的五年定性為，“前所未有”和“最糟糕”的五年。不過，自給自足似乎依然是朝鮮未來的目標。金正恩在其發言中強調了勞動黨所取得的成功，以及需要團結。

法廣存檔圖片：朝鮮領導人金正恩與其親妹妹金與正，攝於2018年4月27日 Image d'archive RFI: Le leader nord-coréen Kim Jong-un et sa soeur, Kim Yo-jong, le 27 avril 2018, © Korea Summit Press Pool/Pool via Reuters 路透社

金與正出席成焦點

現年三十來歲的金與正是朝鮮領導人金正恩同父同母的親妹妹。朝鮮勞動黨本次代表大會不僅是一次確立國家未來五年政策方向最重要的會議，也是一次篩選領導層精英的機會。就此，各方都聚焦金正恩的親妹妹金與正，她也是出席本次朝鮮勞動黨黨代會的當選官員之一。金與正在政治上能否更上一層樓是朝鮮勞動黨8大的主要看點之一。