巴基斯坦什葉派哈紮拉穆斯林受攻擊

巴基斯坦哈紮拉族什葉派穆斯林要求當局為日前遇襲身亡的礦工主持公道。

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巴基斯坦西南地區的數百名Hazaras哈紮拉族什葉派穆斯林自2021年1月4日周一起在俾路支省（Balouchistan）首府奎達（Quetta）扶着十來具棺靜坐，要求當局為他們遇襲身亡的親人主持公道。周日遭到襲擊遇難的穆斯林都是在距奎達六十公里一處煤礦工作的礦工。遇難者親屬們表示，如果阿富汗政府總理伊姆蘭·汗（Imran Khan）不親自前往當地了解情況，就不下葬他們的親人。受害者的親屬們批評當局保護不力。

據本台RFI記者Sonia.G周四（2021年1月7日）發自伊斯蘭堡（Islamabad）的報道，奎達當天的氣溫是零下六度(- 6C°)，但哈紮拉族什葉派穆斯林受害者家屬們在數百名族人的支持下沒有示弱，堅持靜坐。他們在俾路支省首府奎達的Western Bypass道路上已經聚集了五天之久。人群圍繞着遇難者的棺材，上面覆蓋了白旗。有家庭這次失去了多名親人。

巴基斯坦總理表示將赴奎達

遇難者家屬們要求巴基斯坦政府總理親自到場，否則就拒絕下葬遇難親屬的遺體。伊姆蘭·汗現已承諾將到當地探望遇難者親屬，但礦工們遺體的安葬不能拖延。面對再次遭到襲擊，哈紮拉族什葉派穆斯林社區感到悲憤。

巴基斯坦哈紮拉族什葉派穆斯林在奎達靜坐，要求當局為遇襲身亡的礦工主持公道。攝於2021年1月6日周三 La communauté chiite Hazara a organisé un sit-in pour protester contre le meurtre de mineurs près du champ de charbon de Machh, à Quetta, au Pakistan, le mercredi 6 janvier 2021. © AP - Arshad Butt

在巴基斯坦西南地區與伊朗交接的俾路支省，當地局勢十分不穩定。在這個被認為是巴基斯坦最貧困的省份，什葉派穆斯林是少數民族，時常成為遭受攻擊的目標。去年四月份在奎達一個市場中發生的爆炸事件，造成至少20人死亡，40多人受傷。遇難者中有半數是哈紮拉族什葉派穆斯林。一個遜尼派極端組織宣布承責。