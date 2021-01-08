哈梅內伊禁止伊朗進口英美疫苗 還說法國疫苗也靠不住

伊朗最高領袖哈梅內伊(Ali Khamenei)1月8日在電視直播講話中表示，他已經告訴伊朗政府拒絕使用英美生產的疫苗。他表示：禁止進口在美國或英國製造的疫苗。 我們絕對不能相信他們。 他們要污染其他國家，這也不是不可能的事情。”哈梅內伊還表示，鑒於輸血醜聞案，法國疫苗也不可靠。他重申："禁止進口美國和英國的疫苗。我已告訴政府官員這一點，現在公開說出來。"

廣告 繼續瀏覽後續

伊朗和美國之間的緊張關係最近再次升溫。最新的衝突事件是本周一伊朗扣押一艘韓國油輪。

哈梅內伊的決定禁止了伊朗人接種迄今為止在全球範圍內獲得普遍認可的三大疫苗。

目前在英美和歐洲大規模接種的是德國科學家和美國製藥公司合作研製的BioNTech-輝瑞疫苗。美國生產的莫德納疫苗也在美國和歐盟批准使用。英國本月4日啟動接種另一款由英國阿斯利康製藥公司與牛津大學合作研發的疫苗。

哈梅內伊表揚了本國正在進行的生產疫苗的努力。據報道，伊朗還與中國復星醫藥公司合作生產和銷售疫苗。

伊朗一直新冠疫情的重災區，迄今已有近5.6萬人感染新冠病毒死亡。

哈梅內伊還表示，雖然他堅決反對美國制裁，但是對和美國重談被特朗普放棄的核協議缺乏興趣。哈梅內伊說："我們不着急，也不強求（美國）重新坐回談判桌。我們的要求......是取消制裁。"。

在這兩個問題上，進口新冠疫苗和與美國新當選總統拜登恢復談判，強硬派宗教領袖哈梅內伊與相對溫和的伊朗總統魯哈尼之間都存在分歧。魯哈尼總統此前表示，對與美國新總統的合作持開放態度。

而世界衛生組織最高應急專家瑞安(Mike Ryan) 多次強調不要把新冠疫苗政治化。