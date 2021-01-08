李顯龍秀疫苗接種 政府第一人 輝瑞產品

新加坡總理李顯龍今天（1月8日）早上10時58分在新加坡中央醫院接種冠病疫苗。李顯龍在早上約10時50分抵達中央醫院，在接種前填寫表格申報個人資料和健康情況，之後整個接種過程約5分鐘左右。李總理在完成接種後被安排到特定房間休息30分鐘。李顯龍表示無任何不適。

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據聯合早報今天報道說，李總理今早接種冠病疫苗，屬內閣成員第一人。李顯龍總理今天（1月8日）早上10時58分在新加坡中央醫院接種冠病疫苗。

消息說，現年68歲的李顯龍是內閣成員中接種疫苗的第一人。

李顯龍今早（1月8日）到新加坡中央醫院接種冠病疫苗，以及視察中央醫院首批醫療人員的接種情況。他在接種疫苗的30分鐘後接受媒體訪問時形容，注射疫苗是無痛、有效且重要的，接種後也沒感到任何不適。

李顯龍說：“沒有任何感覺，疫苗的針很細，插進去時你都沒注意到。”

李總理也重申，新加坡已預購足夠疫苗為所有國人接種，希望在今年第三季，或最遲在今年底完成接種。“我希望大家在輪到你接種疫苗的時候，會接受這個疫苗，會前來打針，因為這個疫苗會保護你自己，保護你的家人，同時保護我們整個社會的安全......我對疫苗有信心，對前途也保持相當樂觀的態度。我希望我們今年在抗疫的過程中能夠取得重要的進展。”

今早接種疫苗的還包括衛生部醫藥服務總監麥錫威副教授，以及中央醫院的88名醫療人員。

公共醫療機構將從今天起開始為醫療人員接種，包括公共醫院、社區醫院和綜合診療所。

據報道，高級註冊護士花蒂瑪（Fatimah Mohd Shah，40歲）昨晚（1月7日）才得知要為李顯龍總理注射冠病疫苗。雖不是頭一次遇見總理，但她還是感到有些緊張。花蒂瑪受訪時難掩緊張地說：“我感到很開心和榮幸，能為總理注射疫苗。起初當然有些緊張，但總理很和善，他在接種後向我道謝，還跟我自拍合照，令我鬆了一口氣。”

花蒂瑪過去幾年在中央醫院旅遊診所工作，每天為即將出國的人注射疫苗。不過，由於冠病疫苗的性質不同於其他疫苗，因此她在事前也“做足功課”，了解如何儲存、準備和注射疫苗，以及可能出現的副作用。

據花蒂瑪解釋，“從冷藏庫取出冠病疫苗後，必須在室溫解凍至少30分鐘才可進行稀釋，稀釋後的疫苗只能使用長達六小時。”

聯合早報的報道沒有提及李顯龍注射的疫苗產源地和名稱。

據稍早消息，新加坡去年年底就宣布批准美國輝瑞公司和德國合作夥伴BionTech聯合生產的新冠疫苗。據李顯龍表示，所有在新加坡長期居留的人都將能免費接種。