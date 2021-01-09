一架印尼客機墜毀 海面上尋到飛機殘骸

一架從印尼首都雅加達起飛的三佛齊航空公司旗下波音737-524客機，在起飛數分鐘後失聯。客機墜落地一名負責人對美國CNN表示：已找到飛機殘骸。海上漂着牛仔褲、布塊、電纜和金屬片。這架波音客機機齡26年。起飛出事後一分鐘內下降1萬英尺。墜機原因在調查之中。

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據新華社最新報道，印度尼西亞媒體9日援引印尼交通部海岸巡邏船船長消息，當天失聯的印尼三佛齊航空公司客機已經墜毀。

根據航班信息，飛機起飛後按航線飛向雅加達北部爪哇海域，最終在拉吉島（Pulau Laki）附近海域失聯。附近海域居民稱，當天下午14點30分左右有飛機墜落爆炸。

當地媒體已經確認，機上有59人，包括53名乘客及6名機組成員。53名乘客中有5名兒童和1名嬰兒。在飛機失聯附近海域作業的當地漁民稱，已經在附近海域發現類似飛機碎片的殘骸，海面上有大片油污痕跡。

失聯三佛齊航空SJY182航班乘客家屬已經抵達雅加達蘇加諾-哈達國際機場，等待前方搜救結果。

據悉，這架飛機的航班號為SJY182，機身編號PK-CLC，是由雅加達飛往加里曼丹島坤甸市的航班。根據印尼當地媒體報道，飛機於9日當天14點36分自雅加達蘇加諾-哈達國際機場起飛，在四分鐘後於14點40分在雷達消失。

飛機航行軌跡監測網站Flightradar24稱，SJ182航班從印尼雅加達起飛後約4分鐘，在不到1分鐘內下降10000英尺，這架飛機機齡已有26年。

三佛齊航空是一家總部位於印度尼西亞雅加達蘇加諾-哈達國際機場的航空公司，主要運營印尼國內航線及少量國際航線，2018年11月成為印度尼西亞鷹航的子公司。