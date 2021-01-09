巴基斯坦再度刑罰孟買恐襲案贊助人

巴基斯坦再次判處2008年印度孟買連環恐襲案金融贊助人5年刑期。

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巴基斯坦司法當局周五做出裁決，以為恐怖主義提供金融支持的罪名，再次判處一名捲入2008年發生在印度金融中心孟買連環恐怖襲擊案的男子五年監禁。

造成至少166人死亡ˎ 數百人受傷的2008年孟買恐襲案的起因被認為與印度拆遷穆斯林清真寺有關，參加行動的武裝人員之前曾在克什米爾地區接受訓練。

據本台RFI記者Sonia.G周六（2021年1月9日）發自伊斯蘭堡（Islamabad）的消息，因2008年11月孟買恐襲案中的角色而入獄的拉克哈維（Z. Lakhvi）在2015年走出了監獄。他被認為是這一歷時三天連環恐襲事件的贊助人。印度當年出動了特種部隊，與恐怖份子交戰數日才重新控制孟買市區。事後，有七名嫌犯因捲入這起恐襲事件而遭指控。

拉克哈維於一周前再次被捕，起因則是由於另一樁案件。他是在巴基斯坦東部第二大城市拉合爾遭拘捕的。巴基斯坦當局的說法是，拉克哈維在拉合爾管理着一家診所，用於籌集活動資金。

印巴關係與孟買恐襲案

拉克哈維被認為是南亞地區規模最大的伊斯蘭武裝“虔誠軍”的首腦之一。這一組織在巴基斯坦被禁。“虔誠軍”被認為是伊斯蘭達瓦慈善會（JUD）的武裝分支。達瓦慈善會被聯合國（ONU）列入恐怖組織名單，新德里認為，達瓦慈善會是“虔誠軍”的櫥窗。

法廣存檔圖片：2008年11月印度孟買恐襲案 Image d'archive RFI: L'hôtel Tah Mahal en feu après lors des attentats de Bombay en novembre 2008. © AFP PHOTO/ Lorenzo TUGNOLI 法新社

在印巴關係緊張的背景下，巴基斯坦司法再次對捲入印度孟買恐襲案嫌犯判刑，引發關注。新德里一直懷疑巴基斯坦有關方面捲入這一恐襲事件，但伊斯蘭堡則一直予以否認。