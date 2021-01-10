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亞洲/印度尼西亞/事故

印尼失事波音客機 全部乘客印尼籍

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法廣存檔圖片：印尼斯里維加亞航空公司的波音737客機。 Image d'archive RFI: Un Boeing 737 de Sriwijaya Air (image d'illustration).
法廣存檔圖片：印尼斯里維加亞航空公司的波音737客機。 Image d'archive RFI: Un Boeing 737 de Sriwijaya Air (image d'illustration). © Adek BERRY AFP/Archivos 法新社
作者： 尼古拉
10 分鐘

印尼官方通報，發生空難的斯里維加亞航空公司波音客機上，所有62人都是印尼國籍。墜機水域目擊者說，客機如閃電般落水後發生大爆炸。

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印度尼西亞斯里維加亞航空公司（Sriwijaya Air）的SJY 182航班和這家波音737-500客機上的62人，周六在從雅加達的機場起飛四分鐘後發生墜機。在落水前，這家客機在不到一分鐘時間裡的落差超過1萬英尺。印尼交通部長 Budi Karya現已對外宣布，包括12名機組人員在內，失事客機上共有62人，其中10名兒童，他們全部都是印尼國籍。

綜合包括本台RFI記者Gabrielle Maréchaux周日（2021年1月10日）發自東南亞的報道，在拉吉島（île de Laki）沿岸，印尼當局出動了數百人開展失事客機殘骸及機上人員的搜索工作。

搜索工作有進展

印尼軍方排遣了救生員和直升機，以及潛水員，還調動了臨近的漁民加入救援打撈行動。海軍船隻已探測到失事飛機發出的信號，潛水人員已找到了一些重要的飛機殘骸，包括有編號的部件。這是印尼海軍官員對外公開的相關信息。

Image d'archive RFI: Des parties du corps et des débris ont été retrouvés sur le vol SJ182 de Sriwijaya Air qui s'est écrasé près de Jakarta.
Image d'archive RFI: Des parties du corps et des débris ont été retrouvés sur le vol SJ182 de Sriwijaya Air qui s'est écrasé près de Jakarta. © Demy Sanjaya AFP 法新社

雅加達警方發言人在電視媒體上透露，救援人員打撈起了一些肢體殘骸和個人物品，但目前還無法確定就是屬於這架遇難的SJY 182航班。為此，機上人員的家屬們正在與當局合作，以確認所發現遺骸的歸屬。

客機落水後爆炸

在墜機水域，有漁民說，他們現場目擊了空難發生的一刻，看到這家客機如閃電般墜落，並在水中爆炸，蹦起的大塊碎片險些擊中他們的漁船。

Image radar (flightradar24.com) montrant le parcours du Boeing 737 de la compagnie Sriwijaya Air après son décollage de Jakarta.
Image radar (flightradar24.com) montrant le parcours du Boeing 737 de la compagnie Sriwijaya Air après son décollage de Jakarta. AP

航空業界人士表示，印尼斯里維加亞航空本次發生墜機事故的這架波音客機是737-500型，下線已近27年，與2018年10月印尼獅子航空（Lion Air）在爪哇海（Mer de Java）發生墜機的波音737-Max不是同一款機型。而通常機齡超過20年就算是“老飛機”了。

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