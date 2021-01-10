印尼失事波音客機 全部乘客印尼籍

印尼官方通報，發生空難的斯里維加亞航空公司波音客機上，所有62人都是印尼國籍。墜機水域目擊者說，客機如閃電般落水後發生大爆炸。

廣告 繼續瀏覽後續

印度尼西亞斯里維加亞航空公司（Sriwijaya Air）的SJY 182航班和這家波音737-500客機上的62人，周六在從雅加達的機場起飛四分鐘後發生墜機。在落水前，這家客機在不到一分鐘時間裡的落差超過1萬英尺。印尼交通部長 Budi Karya現已對外宣布，包括12名機組人員在內，失事客機上共有62人，其中10名兒童，他們全部都是印尼國籍。

綜合包括本台RFI記者Gabrielle Maréchaux周日（2021年1月10日）發自東南亞的報道，在拉吉島（île de Laki）沿岸，印尼當局出動了數百人開展失事客機殘骸及機上人員的搜索工作。

搜索工作有進展

印尼軍方排遣了救生員和直升機，以及潛水員，還調動了臨近的漁民加入救援打撈行動。海軍船隻已探測到失事飛機發出的信號，潛水人員已找到了一些重要的飛機殘骸，包括有編號的部件。這是印尼海軍官員對外公開的相關信息。

Image d'archive RFI: Des parties du corps et des débris ont été retrouvés sur le vol SJ182 de Sriwijaya Air qui s'est écrasé près de Jakarta. © Demy Sanjaya AFP 法新社

雅加達警方發言人在電視媒體上透露，救援人員打撈起了一些肢體殘骸和個人物品，但目前還無法確定就是屬於這架遇難的SJY 182航班。為此，機上人員的家屬們正在與當局合作，以確認所發現遺骸的歸屬。

客機落水後爆炸

在墜機水域，有漁民說，他們現場目擊了空難發生的一刻，看到這家客機如閃電般墜落，並在水中爆炸，蹦起的大塊碎片險些擊中他們的漁船。

Image radar (flightradar24.com) montrant le parcours du Boeing 737 de la compagnie Sriwijaya Air après son décollage de Jakarta. AP

航空業界人士表示，印尼斯里維加亞航空本次發生墜機事故的這架波音客機是737-500型，下線已近27年，與2018年10月印尼獅子航空（Lion Air）在爪哇海（Mer de Java）發生墜機的波音737-Max不是同一款機型。而通常機齡超過20年就算是“老飛機”了。