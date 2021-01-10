新年空難噩耗第一樁 印尼客機墜毀黑盒子疑海底放出信號

一架班機昨天從首都雅加達起飛數分鐘後墜入大海，負責搜救工作的印尼國家搜救總署署長表示，已偵測到可能是出自飛航紀錄器的訊號，而搜救人員今天在印尼外海打撈到部分人體殘骸。

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據法新社今天報道，印尼三佛齊航班墜機，疑偵測到黑盒子訊號。三佛齊航空（Sriwijaya Air）一架載有62人的波音737-524型客機，昨天下午2時36分從雅加達起飛，比原定時間晚了1個小時，本將前往西加里曼丹省（West Kalimantan）首府坤甸市（Pontianak），卻在起飛4分鐘後從雷達螢幕上消失。

印尼廉航三佛齊航空（Sriwijaya Air）一架班機昨天從首都雅加達起飛數分鐘後與塔台失聯，當天即有消息指據信墜入大海。

印尼三佛齊航空（Sriwijaya Air）一架班機昨天從首都雅加達起飛數分鐘後墜入大海，負責搜救工作的印尼國家搜救總署署長表示，已偵測到可能是出自飛航紀錄器的訊號。

印尼國家搜救總署署長巴古斯（Bagus Puruhito）表示：「我們在2個點偵測到信號，可能是黑盒子（飛航紀錄器）所發出，我們將展開調查。」

據印尼搜救人員今天表示，已偵測到這架波音（Boeing）客機所發出的訊號。

交通部引述軍方將領說法發布聲明，稱軍艦「已偵測到來自（三佛齊航空）SJ182航班發出的訊號」，潛水員已在水面下約23公尺處找到這架飛機的部分殘骸。

該消息說，交通部並未說明訊號是否來自這架飛機的黑盒子。搜救人員今天在外海打撈到部分人體殘骸。調查人員今天表示，已經在雅加達外海找到部分人體殘骸。

雅加達警方發言人尤斯里（Yusri Yunus）向都會電視台（Metro TV）表示：「截至今晨，我們已經收到2個屍袋，其中一個屍袋裝有乘客物品，另一袋裝有人體殘骸。」