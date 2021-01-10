日本政府要求所有入境者提供新冠陰性證明

日本政府決定，在東京都等一都三縣發出緊急事態宣言期間，對所有的入境者要求提出出境前新冠病毒檢測陰性證明。

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日本厚生勞動省1月8日決定了伴隨一都三縣發出緊急事態宣言的強化入境管理的政策。從1月13日開始，所有入境日本的人都需提交新型冠狀病毒檢測陰性的證明。

原則上對150個國家和地區實行禁止入境的日本，最近以中國、韓國等11個國家和地區為對象，允許商務人員簡化入境手續，實行商務通道，可以免除提交新冠病毒檢測陰性證明。

有關72小時以內檢測證明此前的特例措施為：對於達成雙邊協議的部分商務相關人士等，以14天隔離等為條件予以免除，但今後不再免除。從13日開始，這11個國家的商務人士入境時也必須提交在入境前72個小時之內新冠檢測的陰性證明書，而且在緊急事態解除之前，日本人也必須提交此類證明書。

日本政府要求對不能提交證明者進行隔離，在入境3天後做檢測。

目前日本新冠感染日益嚴重，9日全國確診7790人感染新冠，連續三天超過7000人。東京為2268人，連續三天逾2000人。

死亡人數也不斷上升，日本國內因感染新冠病毒而死亡的人數到1月9日累計超過4000人。超過2000人後到去年12月22日達到3000人用了一個月，而之後僅半個多月就又增加了約1000人。

而政府現在仍然計畫維持與中國、韓國等11個國家和地區達成協議的商務相關人士往來。