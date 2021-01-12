印陸軍參謀長：中印摩擦地區雙方未減少軍事部署

印度陸軍參謀長納拉萬尼（MM Naravane）1月11日向媒體表示，中印邊境發生摩擦地區的兩國軍事部署並未減少。他強調，印度陸軍將繼續堅守陣地，直到不需要為止。

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納拉萬尼告訴媒體稱，不應過分解讀中國部隊從縱深地區撤出的問題，因為這些地區是用來訓練的。他補充說，“中國已經在距離邊界500-1500公里的縱深地區撤出了訓練區。雙方在摩擦地區的兵力都沒有減少”。《南華早報》12日的報道則引述兩名消息人士的話稱，最近幾周，中國從與印度有爭議的邊境地區撤出了1萬名軍隊，北京方面認為今年冬天雙方對峙地區發生衝突的可能性很小。

一位接近中國軍方的消息人士匿名表示，“撤軍是在兩個多星期前開始的。所有的部隊都是用軍車拉回來的，所以印度方面可以看到。”消息人士稱，“這1萬名部隊中的一些人將在執行一年多的任務後從高海拔地區返回，這是預定輪換的一部分。”其續指，“中央軍委現在確定，雙方不可能在喜馬拉雅山這樣的極寒天氣下作戰。”該人士說，此次中方撤軍主要是新疆和西藏軍區各部隊臨時抽調的部隊。“他們回到家鄉軍營休整，但1萬名官兵可以在一周內全部返回前線，通過鐵路、軍車甚至飛機。”其說。相關消息也得到了印度媒體的報導。

納拉萬尼周二指出，儘管印中對峙從去年5月開始，但印度軍隊在8月佔領了龐公湖南岸的無名山峰，進入了有利地位。其中包括俯瞰中國莫爾多駐軍的岡仁波齊山上的Rechin La、Rezang La、Mukpari地區。納拉萬尼說，“中國方面的動員並不新鮮。作為他們訓練演習的一部分，每年都會發生。我們一直在監控局勢，但沒有想到會發生這種情況。他們有'先發制人'的優勢。而我們在8月底有'先發'優勢。政府已經指示我們保持陣地，直到冬季或夏季。”

納拉萬尼說，“不僅在拉達克，在中部和東部地區也有與中國的摩擦點。無論如何，在這些地方並不存在眼對眼的情況。中國在這些地區增加了基礎設施。我們在制定戰略時考慮到了所有這些因素。”在談到今後的事態發展方向時，他說，印度陸軍已經做好了應對任何突發事件的準備，但希望通過對話來解決。

納拉萬尼說，正在等待雙方下一輪軍長級會談。“我們準備好了迎接任何可能發生的情況，後勤工作得到了很好的照顧，作戰準備的程度非常高。部隊的士氣很高。我們對解決充滿希望。”他說。在回答關於拉達克東部的現狀是否有變化的問題時，他說，“現狀沒有變化。情況與去年一樣”。