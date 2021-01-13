韓國宣布新天地教主李萬熙一審判決

韓國司法當局宣判，年近九十的韓國“新天地“教會教主李萬熙被控妨礙抗擊Covid-19疫情的罪名不成立，但對其挪用公款等行為予以司法追究。

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韓國的“新天地“教會教主李萬熙（Lee Man-hee）將於2021年下半年迎來其90歲大壽。韓國司法現已做出裁定，李萬熙之前被控的妨礙防疫罪不成立，但追究其挪用公款等罪行。

據本台RFI記者Nicolas.R周三（2021年1月13日）發自首爾的報道，韓國司法的這一裁定可能會讓一些人感到不快。曾有130萬人簽名請願要求解散新天地教會。去年二月出現第一宗Covid-19確診病例的大邱，一度占韓國確診患總數近半。

在當局要求“新天地“教會交出會員名冊以便用於對Covid-19病毒患者展開醫學追蹤時，教會顯示了其合作的態度，但教主李萬熙被控提供的是假名冊，並敦促其信徒為了保護隱私而不要向衛生當局承認。

“新天地“教會五千多人確診遭感染

教會的聚會無助於控制疫情的蔓延，韓國如今共有7萬多個確診病例，而“新天地“教會五千多人集體感染，占韓國感染總數近7%。”新天地“教會的一些做法如今被曝光，其教主儘管在衛生案件中被判無罪，但司法追究其挪用公款等罪行。李萬熙被判有期徒刑3年，緩刑4年。

法廣存檔圖片：韓國新天地教主李萬熙下跪謝罪 攝於2020年3月2日新聞發布會 Image d'archive RFI: Lee Man-hee, fondateur de l'Église de Jésus Shincheonji, s'agenouille lors d'une conférence de presse à Gapyeong, Corée du Sud, le 2 mars 2020 © POOL/AFP 法新社

“新天地“三千多人信徒痊癒後捐血

韓國“新天地”教會被認為有近20萬信徒，5000多名感染covid-19病毒的確診信徒中，有3500人在治癒後無償捐血用於科研。李萬熙本人2020年3月在疫情爆發後，曾在新聞發布會上下跪致歉。