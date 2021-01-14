東京1月感染近兩萬 史上最高

東京都內1月份的新型冠狀病毒感染者到目前為止已達1萬9891人，超出去年12月一個月的1萬9245人，史上最高，累計感染者已經超過8萬人。

廣告 繼續瀏覽後續

東京都14日，召開了評價感染狀況和醫療提供體制的第28次監測會議，小池知事表示：“處於非常嚴峻的狀態”，表現出危機感。

會議指出：感染途徑不明的陽性者的增加等，已經達到了讓人感到出現了爆炸性感染擴大的程度，新冠感染醫療體制的提供和通常醫療的兼顧已經十分困難，處於危機的狀況，將繼續維持最高的警戒水平。

變異病毒現在也正在日本蔓延，在英國蔓延、被指傳染力較強的變異新冠病毒已至少擴散到50個國家和地區，在日本也有共計34名回國人員或與這些人有密切接觸者確診感染了英國等地的變異病毒。

日本不僅查出有人感染在南非發現的變異病毒，還有從巴西回國的4人確診感染另一種變異病毒。巴西國立研究機構的研究員13日接受共同社採訪時認為該病毒來自巴西西北部亞馬孫州。該州是4人的出發地，疫情目前正在迅速蔓延。

從感染途徑的比例看，來自同居的人的感染最多，從上星期開始增加10個百分點，為57.2%，聚餐為10.8%，工作崗位為6.9%，各種設施為6.3%，伴隨接待的飲食店為0.7%。

目前日本疫情發展十分迅速，西村康稔再生擔當大臣14日參加參議院內閣委員會的閉幕審查，在談及緊急事態宣言擴展到11都府縣時指出：對象區域有可能繼續擴大。

目前新冠感染醫療體制吃緊，即使確診陽性也未敲定入住醫院和住宿療養設施而在家等待人員驟增。東京有超過7000人由於沒有床位無法住院，沒有多餘房間無法進入療養設施，不得不在家等待，已出現了病情突然變化或是健康惡化的例子，甚至有人死在家中。

日本放送協會（NHK）報導，目前已知至少有122人在確診感染新冠病毒後，因病情突然惡化，在家中或其他地方猝死，死後才確認感染新冠病毒。專家呼籲，醫療系統應設法讓患者能根據癥狀變化，儘快住院治療。但是各地醫療設施吃緊，要想住院談何容易。