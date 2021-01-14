韓國終審裁定前總統樸槿惠20年刑期

韓國最高司法當局終審判決前總統樸槿惠20年監禁和180億韓元（大約1350萬歐元）的處罰。樸槿惠的未來還取決於總統特赦。

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於四年前2017年因腐敗和濫權遭罷黜的韓國前總統樸槿惠出生於1952年2月2日，她即將於20天後年滿69歲。韓國最高司法當局周四做出終審裁決，判樸槿惠女士（Park Geun-hye）有期徒刑20年，繳納罰金180億韓元（相當於1億元人民幣或1500萬美元）等刑罰。這一案件的司法審理工作就此告一段落。

據本台RFI記者Nicolas ROCCA周四（2021年1月14日）發自首爾的報道，韓國最高司法當局沒有採納檢方針對樸槿惠所提出的30年監禁的量刑要求，而是維持首爾高等法院在去年7月份判決時宣布的有期徒刑20年。其中15年是由於貪污腐敗罪，還有5年是濫用職權罪，再加上之前的另一罪行已被判入獄2年，需累計總共福星22年。樸槿惠為其親信崔順實（Choi Soon-sil）干政所引發的閨蜜門醜聞付出了巨大的代價。

總統特赦

這一醜聞事件觸發了韓國歷史上最大規模的抗議示威。樸槿惠的親信濫用其權力，通過非營利性的基金會任意挪用大企業的捐款。這一醜聞在輿論中成為了金融權力與政治權力關係緊密的象徵。不過，這一案件的卷宗還沒有完全歸檔，因此，只有在最高司法當局判決後，才有可能享有總統特赦。韓國現執政黨共同民主黨有可能採用這一做法。

法廣存檔圖片：韓國總統文在寅 Image d'archive RFI: Le président sud-coréen Moon Jae-in © REUTERS/Kham/Pool 路透社

據介紹，除樸槿惠以外，韓國前總統李明博（LEE Myung-bak）目前也在獄中。他們兩人未來能否獲得現總統文在寅（MOON Jae-in）的特赦將是輿論今後的關注焦點。