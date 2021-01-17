阿富汗兩名最高法院女法官遭槍殺

據法新社剛剛消息，阿富汗兩名女法官在喀布爾被槍殺。但目前為止還沒有表示承責的組織，但阿富汗總統加尼和美國駐阿富汗大使館臨時代辦羅斯·威爾遜（Ross Wilson）都指責是塔利班所為。

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法新社表示，兩名法官開車去上班的路上遇上武裝分子開槍身亡。阿富汗最高法院有近200名女性法官，兩名殉職的法官就是最高法院的法官。阿富汗總統17日在一份聲明中表示：政府仍然希望向塔利班重申，暴力、恐怖、野蠻和犯罪只能是的戰爭再持續下去。

美國駐阿富汗大使館臨時代辦羅斯·威爾遜（Ross Wilson）推文表示：塔利班應該明白，他們要對這種震驚世界的行為負責；而要實現阿富汗和平必須停止暴力。英國駐阿富汗大使( Alison Blake)言辭譴責了有針對性無恥的攻擊行為。她希望能夠徹查。

阿富汗獨立人權委員會主席阿克巴爾（Shaharzad Akbar）呼籲立即停止針對性的屠殺。她表示：針對平民系統的大屠殺是的阿富汗失去了專業人士、他們受過良好的教育，是國家的棟樑。而全世界好像在觀望着這種有組織的屠殺活動。而它必須立即停止。

很多人權捍衛者、記者、政界人士成為塔利班向政府施壓的犧牲品。安全部隊成員也經常成為攻擊目標。 星期六，兩名警察在路上踩上地雷，在喀布爾被炸死。

美國駐阿富汗美軍發言人桑尼·萊格特(Sonny Leggett) 推文表示：為爭取和平，塔利班必須停止針對政府官員，民間社會領導人和新聞工作者的攻擊和暗示行動。

目前駐阿美軍人數已降至阿富汗戰爭開始以來的最低水平。1月15日，美國代理國防部長克里斯托弗·米勒表示，按照總統特朗普的要求，駐阿富汗和伊拉克的美軍人數已於當天分別減少至約2500人。

阿富汗國家安全局局長薩拉傑（Ahmad Zia Saraj) 對記者表示，2020年，針對阿富汗政府軍的攻擊共有1萬8000起。雖然去年9月多哈阿富汗政府和塔利班的談判有一定進展，但近幾個月來暴力活動十分猖獗。