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阿富汗兩名最高法院女法官遭槍殺

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Les deux femmes se rendaient sur leur lieu de travail dans leur véhicule quand elles ont été attaquées par des hommes armés.
Les deux femmes se rendaient sur leur lieu de travail dans leur véhicule quand elles ont été attaquées par des hommes armés. © AFP/Wakil Kohsar
作者： 法廣
6 分鐘

據法新社剛剛消息，阿富汗兩名女法官在喀布爾被槍殺。但目前為止還沒有表示承責的組織，但阿富汗總統加尼和美國駐阿富汗大使館臨時代辦羅斯·威爾遜（Ross Wilson）都指責是塔利班所為。

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法新社表示，兩名法官開車去上班的路上遇上武裝分子開槍身亡。阿富汗最高法院有近200名女性法官，兩名殉職的法官就是最高法院的法官。阿富汗總統17日在一份聲明中表示：政府仍然希望向塔利班重申，暴力、恐怖、野蠻和犯罪只能是的戰爭再持續下去。

 

美國駐阿富汗大使館臨時代辦羅斯·威爾遜（Ross Wilson）推文表示：塔利班應該明白，他們要對這種震驚世界的行為負責；而要實現阿富汗和平必須停止暴力。英國駐阿富汗大使( Alison Blake)言辭譴責了有針對性無恥的攻擊行為。她希望能夠徹查。

阿富汗獨立人權委員會主席阿克巴爾（Shaharzad Akbar）呼籲立即停止針對性的屠殺。她表示：針對平民系統的大屠殺是的阿富汗失去了專業人士、他們受過良好的教育，是國家的棟樑。而全世界好像在觀望着這種有組織的屠殺活動。而它必須立即停止。

很多人權捍衛者、記者、政界人士成為塔利班向政府施壓的犧牲品。安全部隊成員也經常成為攻擊目標。 星期六，兩名警察在路上踩上地雷，在喀布爾被炸死。

美國駐阿富汗美軍發言人桑尼·萊格特(Sonny Leggett) 推文表示：為爭取和平，塔利班必須停止針對政府官員，民間社會領導人和新聞工作者的攻擊和暗示行動。

目前駐阿美軍人數已降至阿富汗戰爭開始以來的最低水平。1月15日，美國代理國防部長克里斯托弗·米勒表示，按照總統特朗普的要求，駐阿富汗和伊拉克的美軍人數已於當天分別減少至約2500人。

阿富汗國家安全局局長薩拉傑（Ahmad Zia Saraj) 對記者表示，2020年，針對阿富汗政府軍的攻擊共有1萬8000起。雖然去年9月多哈阿富汗政府和塔利班的談判有一定進展，但近幾個月來暴力活動十分猖獗。

 

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