文在寅舉行新年記者會 稱金正恩有和平對話與無核化意志

1月18日今天，韓國總統文在寅在青瓦台舉行的新年記者會上接受記者的提問。此次記者會距離去年1月的新年記者會時隔一年多的時間，也是文在寅就任後召開的第6次記者會。記者會從18日上午10點開始，持續了約100分鐘。記者會上，他就防疫、社會，政治、經濟，外交、安全領域接受了記者的提問。韓國總統文在寅在新年記者會上表示：“我認為，朝鮮國務委員長金正恩有明確的和平、對話和無核化的意志。”

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據朝鮮日報今天報道說，文在寅稱：金正恩有明確的無核化意志…可隨時舉行會晤。據文在寅在當天的記者會上稱：“金正恩回訪韓國是韓朝之間達成的協議，期待回訪儘快實現”，“無關乎會晤本身，只要能取得成果，任何時候任何地點都可以（舉行會晤）。”文在寅表示：“朝鮮要求的是美國切實保障其體制安全，並恢復美朝關係”，“在大原則上，美朝已經在新加坡談判時達成協議。相信通過美朝間快速的對話，完全能夠找到解決方法。”

據文在寅還表示：“我有意向隨時隨地同金正恩委員長舉行會晤”，“韓朝首腦持續會面，彼此積累信任，對韓國的回訪也遲早會成真。”他還指出：“如果不便採取面對面的方式，我有意通過各種非接觸的方式與之展開對話。”

據該報道說，此次記者會距離去年1月的新年記者會時隔一年多的時間，也是文在寅就任後召開的第6次記者會。考慮到新冠疫情，在出入青瓦台的120名國內外記者中，僅允許20名出席記者會。剩餘100名以視頻連線的方式，接受“視頻提問”。即記者通過在線聊天窗口進行實時提問，由總統做出回答。