日本任命疫苗擔當大臣 將儘管啟動疫苗接種

日本18日任命行政改革擔當大臣河野太郎為安排疫苗接種的擔當大臣。

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河野太郎就任後在19日的記者會上表示，希望自己所負責政府從整體安排疫苗接種的工作能夠儘快啟動。他還透露計畫讓厚生勞動省的山本博司和內閣府的藤井比早之兩位副大臣來協助他完成這項工作。

河野除負責普及疫苗接種等工作外，還負責管理疫苗運輸、保存、場地設置等為實現接種的相關工作。他強調：“為了讓更多的人更快地接種安全有效的疫苗將竭盡全力。”

18日是日本第204屆例行國會開幕，首相菅義偉在眾院全體會議上發表了上任後首次施政方針講演，菅義偉提出：盡最大可能，為2月下旬啟動接種做好準備。

菅義偉為了能在2月啟動疫苗接種，並固執於今年舉辦奧運會，因此他任命了敢想敢幹，具有突破力和積極發出信息能力的河野太郎為安排疫苗接種的擔當大臣，以保證今年2月實現接種的計畫。

河野太郎18日談及東京奧運會時表示，要在今夏舉辦東京奧運會和殘奧會，在日本國內一定程度上普及新冠疫苗是必不可缺的。他在接受韓國《中央日報》採訪時稱：“正因為有新冠疫苗，奧運會才有可能召開，希望能夠紮紮實實推進疫苗接種工作。

自民黨的下村博文政調會長19日，在首相官邸會見菅義偉首相，建議自民黨的新型冠狀病毒感染症對策本部總結出“使新冠疫情收縮的路線圖”

下村博文指出：目前在實現緊急事態宣言下的情況下，應確保醫師和病床，促進公共醫院向新冠專門醫院的轉換，修改有關對應新冠的特別措施法，推進疫苗接種的迅速的普及。